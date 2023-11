Struber: "Wir wissen, wie wir aus dem letzten Loch pfeifen"

Salzburg-Trainer Gerhard Struber freut sich nach dem hart erkämpften 3:2 gegen den TSV Hartberg über die drei Punkte. Wirklich überzeugend war deren Zustandekommen allerdings nicht.

Nach 15 Runden (Co-)Tabellenführer, die meisten Tore geschossen und die wenigsten bekommen - und dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass es bei Serienmeister Red Bull Salzburg heuer nicht wirklich rund läuft. Das Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Samstagnachmittag passt da irgendwie ins Bild, um den Saisonverlauf der Mozartstädter bisher zu illustrieren. Früh gingen die Gäste aus der Oststeiermark in der "Bullen-Arena" aus einer Standardsituation in Führung und glichen aus einer ebensolchen aus, nachdem die Gastgeber die Partie zunächst gedreht hatten.

"Wir haben nicht immer den Zugriff gehabt, wie wir es uns vorgestellt haben", räumte Salzburg-Trainer Gerhard Struber nach dem 3:2-Arbeissieg seiner Mannschaft im "Sky"-Interview ein. "Im Moment ist es aufgrund unserer Situation nicht so einfach, die Spiele so zu dominieren, wie wir uns das vorstellen. Trotzdem fahren wir einen Dreier ein und es tut uns allen gut, weil wir wissen, wie wir aus dem letzten Loch pfeifen."

Der 46-Jährige erklärt die fehlende Synchronität, die er so oft herbeibeschwört, auch mit verletzungsbedingten Ausfällen und Abstellungen für diverse Nationalteams: "Ich habe die letzten 14 Tage in der Länderspielpause fünf Spieler zur Verfügung gehabt. Aufgrund unserer Situation ist es nicht so einfach, mit dieser Personalsituation zu trainieren." Dies mache es einer Mannschaft, die vor allem über intensives Pressing kommt, schwerer, die dafür nötigen Abläufe zu verinnerlichen.

Hartberg-Trainer Schopp: "Wir entwickeln uns grandios"

Während man in Salzburg trotz des Heimsiegs nicht rundum zufrieden ist, fand Hartberg-Coach Markus Schopp lobende Worte für sein Team: "Wir entwickeln uns grandios. Wir haben dieses Spiel herbeigesehnt, weil wir genau gegen solche Mannschaften zeigen wollen, was wir können", sagte der Ex-Profi, beklagte allerdings: "Es war wieder ein gutes Spiel von uns und wir gehen wieder als Verlierer gegen Salzburg vom Platz."

Dass es in Wals-Siezenheim nicht gereicht hat, um etwas Zählbares mitzunehmen, führte der Steirer auf mangelnden Nachdruck seiner Schützlinge zurück: "Wir haben es heute vergeigt, weil wir es mit unserem guten Ballbesitz nicht geschafft haben, noch konkreter zu werden. Wir haben starke Phasen gehabt, wo wir den Gegner erdrücken und mit mehr Toren bestrafen müssen. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und haben es verabsäumt, diese Momente in Tore umzumünzen und dann gemerkt, was es heißt, gegen einen solchen Gegner mit dieser Qualität zu spielen."