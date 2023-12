Struber vor "Finale" gegen Benfica: "Keinesfalls werden wir die Parole Unentschieden ausgeben"

Red Bull Salzburg würde am Dienstag im "Finale" gegen Benfica Lissabon sogar eine knappe Niederlage für den Umstieg in die Europa League reichen. Trainer Gerhard Struber will sich auf keine Rechenspiele einlassen.

Das sechste und letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase hat für Red Bull Salzburg einmal mehr Finalcharakter. Im Heimspiel gegen Benfica Lissabon (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Elf von Gerhard Struber um dem Umstieg in die Europa League, bereits ein Unentschieden würde dafür reichen. Und selbst bei einer Niederlage mit nur einem Tor Unterschied würden die Salzburger auch nach der Winterpause auf internationaler Bühne spielen.

Auf Rechenspiele will sich Struber aber nicht einlassen. "Keinesfalls werden wir die Parole Unentschieden ausgeben. Das passt nicht zu unserem Naturell und entspricht auch nicht unserer Idee von Fußball", erklärte der 46-Jährige in einer Aussendung. "Wir dürfen nicht passiv in dieses Spiel gehen, vielmehr wollen wir erneut zeigen, dass wir unser Spiel auch auf internationaler Ebene durchziehen können und haben in erster Linie unsere Leistung im Auge, nicht aber das Ergebnis."

Benfica verpatzt Generalprobe

Das "Hinspiel" in Lissabon entschied Salzburg am ersten Spieltag nicht zuletzt dank eines günstigen Spielverlaufs mit 2:0 für sich. Seither wartet der österreichische Serienmeister in der Königsklasse allerdings auf einen vollen Erfolg, Benfica holte in der diesjährigen Champions-League-Saison erst in der fünften Runde beim 3:3 gegen Inter Mailand den ersten Punkt. Ein Unentschieden gab es für die Mannschaft von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt auch bei der Generalprobe für das Endspiel in der Mozartstadt: Gegen Farense kam Benfica am Freitag vor heimischem Publikum nicht über ein 1:1 hinaus.

Salzburg durfte am Wochenende hingegen über ein Erfolgserlebnis jubeln. Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim SK Rapid sicherten sich die Mozartstädter die Winterkrone in Österreich. Einziger Wermutstropfen: Nicolas Capaldo verletzte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit am Knie und wird die Begegnung gegen Benfica daher verpassen. Zudem fallen Maurits Kjaergaard (Schulter), Oumar Solet (Oberschenkel) und Aleksa Terzic (Adduktoren) aus.

Gästesektor bleibt leer

Anstelle von Terzic wird wohl wie bereits beim 0:0-Unentschieden in San Sebastian Routinier Andreas Ulmer die Linksverteidigerposition bekleiden. "Natürlich kennen wir die Ausgangssituation und wissen, was es braucht, damit wir im Frühjahr in der Europa League mitspielen können. Aber das haben wir mit dem Ankick vergessen, das spielt für uns keine Rolle. Unser Ziel ist es, alles dafür zu tun, das Duell mit Benfica zu gewinnen", meinte der 38-jährige Kapitän der Salzburger.

Bislang wurden für das Spiel 26.000 Tickets verkauft, portugiesische Fans werden in Salzburg kaum dabei sein. Aufgrund der Vorfälle beim Spiel bei Real Sociedad (1:3) hat die UEFA den Ticketverkauf an Benfica-Anhänger untersagt.