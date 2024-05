Struber vor Benfica-Duell: "Wird notwendig sein, dass jeder Spieler seine Grenzen erweitert"

Meister Red Bull Salzburg bekommt es zum Start der neuen Champions-League-Saison mit dem portugiesischen Champion Benfica Lissabon zu tun. Dort steht mit Roger Schmidt ein Trainer an der Seitenlinie, der die Mozartstädter aus vergangenen Zeiten nur allzu gut kennt. Salzburg-Coach Gerhard Struber erwartet eine intensive Partie, wo die Spieler über sich hinauswachsen werden müssen.

Am vergangenen Wochenende musste Serienmeister Red Bull Salzburg nach sechs Siegen zum Start beim 2:2 gegen Sturm Graz erstmals Punkte in dieser Bundesliga-Saison abgeben. Nach dem Duell gegen den Vizemeister aus der Steiermark wartet auf die Mozartstädter aber nur vier Tage später beim Champions-League-Auftakt gegen Benfica Lissabon bereits die nächste schwere Prüfung. Bei der Begegnung mit dem portugiesischen Spitzenklub kommt es auch zum Wiedersehen mit Roger Schmidt, der die Salzburger von Sommer 2012 bis Sommer 2014 betreut hatte und im vergangenen Jahr den Meistertitel mit seinem aktuellen Klub bejubeln konnte. Auch Benfica legte mit vier Siegen aus den ersten fünf Saisonpartien einen ebenso erfolgreichen Start hin und peilt im Heimspiel zum Start der Königsklasse drei Punkte an.

Salzburg-Coach Gerhard Struber muss sich mit seinem Team daher auf eine dementsprechend schwierige Aufgabe einstellen, will sich beim Duell gegen den portugiesischen Rekordmeister aber nicht ängstlich zeigen. "Wir werden versuchen, von der ersten Sekunde weg unser Spiel proaktiv umzusetzen", so Struber im Gespräch bei "Sky". "Natürlich ist alles ein Stück weit neu. Die Mannschaft ist die jüngste Mannschaft in der Champions League. Wir werden sehen, wie frisch und mutig wir es morgen umsetzen. Der Matchplan ist klar. Die Jungs freuen sich richtig darauf. Es ist eine gute Stimmung im Team und morgen gilt es, das auch auf den Platz zu bringen." Für Salzburg ist es bereits die fünfte Champions-League-Teilnahme in Folge, vor zwei Jahren konnte man sich erstmals für die K.o.-Phase qualifizieren, letztes Jahr war nach der Gruppenphase Schluss.

Salzburg könnte für Novum sorgen

Für Benfica ist es bereits die zwölfte Teilnahme an der Königsklasse in den letzten 13 Jahren, zudem konnten die Portugiesen in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in die K.o.-Phase einziehen. Dreimal in Folge ins Achtelfinale zu kommen, gelang ihnen allerdings noch nie. Der Kader Benficas ist aber neben einigen spannenden jungen Talenten auch mit Routiniers wie den Weltmeistern Angel Di Maria oder Nicolas Otamendi gespickt und bringt einiges an spielerischer Qualität mit, um hier für Veränderung in der Historie des Klubs zu sorgen. Struber weiß um die Stärken des Gegners: "Es ist eine Mannschaft, die Erfahrung mitbringt, großes Fußballtalent, Leidenschaft und gleichzeitig den Wettbewerb gut kennt. Es ist ein zusammengespieltes Team, das mit Otamendi und Di María zwei Weltmeister hat. Viel Erfahrung und gespickt mit viel Talent."

Die Salzburger reisen allerdings mit einer Serie von 22 ungeschlagenen Spielen in Folge an und konnten dabei beeindruckende 16 Siege einfahren. Die letzte Pflichtspielniederlage kassierten die "Roten Bullen" allerdings auf internationalem Boden, als man sich in der Europa League der AS Roma mit 0:2 geschlagen geben musste. Zudem konnte bislang noch kein Team aus Österreich in Duellen gegen Benfica einen Sieg einfahren. Bei der Premiere der Salzburger gegen den portugiesischen Meister könnte man daher bei einem vollen Erfolg für ein Novum sorgen. Doch dafür wird es vollsten Einsatz benötigen, wie Struber klarstellt: "Es wird ein Team sein, das uns alles abverlangen wird. Es wird eine Grenzverschiebung brauchen, um hier zu punkten. Wir müssen uns in solchen Spielen mit der Motivation und der Atmosphäre aus der Komfortzone begeben. Es wird notwendig sein, dass jeder Spieler seine Grenzen erweitert."

Das sieht mit Julian Baumgartlinger auch der ehemalige Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft so und betont, dass die Salzburger im Vergleich zum Ligabetrieb noch eine Schippe drauflegen müssen, um Zählbares aus Portugal mitzunehmen: "Sie müssen über sich hinauswachsen. Es wird keine Leistung wie in der Bundesliga reichen, sondern sie werden definitiv Größeres leisten müssen und den ein oder anderen Glücksmoment brauchen, um dort zu bestehen." Motivation soll dabei auch die Kulisse im Estadio da Luz der Gastgeber geben, wo man einen ordentlichen Hexenkessel erwarten darf. "Atmosphärisch strahlt das Stadion schon ohne Fans. Wenn hier ausverkauft ist, ist es natürlich ein richtiges Highlight für alle, die hier einen Beitrag liefern können. Es ist ein besonderes Stadion und es wird mit Sicherheit eine ganz besondere Stimmung", blickt Salzburg-Coach Struber mit viel Vorfreude dem Duell in der portugiesischen Metropole entgegen.

