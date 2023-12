Struber stellt vor Rapid-Duell klar: "Ziel ist es, als Tabellenführer zu überwintern"

Mit einem Auswärtsspiel gegen den SK Rapid endet für Red Bull Salzburg zumindest in der Bundesliga das Sportjahr 2023. Gegen die Grün-Weißen aus der Bundeshauptstadt setzen die Mozartstädter voll auf Sieg und wollen als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Gerhard Struber will als Tabellenführer in die Winterpause gehen. APA/KRUGFOTOS

International geht es für Red Bull Salzburg am kommenden Dienstag im Duell gegen Benfica Lissabon (21 Uhr, LIVE! auf kicker) um das europäische Überwintern, am Wochenende davor wollen die Mozartstädter national als Tabellenführer in die Winterpause gehen. Aktuell findet sich die Mannschaft von Cheftrainer Gerhard Struber nach 16 Spieltagen zwei Zähler vor dem ersten Verfolger Sturm Graz an der Tabellenspitze wieder und hat es daher selbst in der Hand, auch in der spielfreien Zeit diese Position weiter einnehmen zu können. "Wir wollen das Bundesliga-Jahr unbedingt mit drei Punkten beenden und an der Spitze der Tabelle bleiben", stellt Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo vor dem Auswärtsspiel in Wien gegen Rapid klar.

Gegen die Hütteldorfer sind die Salzburger bereits seit 17 Ligaspielen unbesiegt und feierten dabei 14 Siege. Die Wiener blieben gegen kein anderes Team in der Bundesliga-Geschichte in so vielen aufeinanderfolgenden Spielen ohne einen Dreier. Zudem ist der österreichische Serienmeister auswärts im Oberhaus seit 23 Partien nicht mehr zu bezwingen gewesen und könnte hier für eine neue Bestmarke sorgen, sollte man in der Bundeshauptstadt nicht als Verlierer vom Platz gehen. Im Hinspiel setzte man sich mit 2:0 durch, allerdings hat Rapid vor zwei Wochen seinen Cheftrainer getauscht und setzt nun mit Robert Klauß auf einen Coach mit Red-Bull-Vergangenheit. Zudem kämpfen die Salzburger weiter mit Personalproblemen: Maurits Kjaergaard (Schulter), Oumar Solet (Oberschenkel) und Aleksa Terzic fallen definitiv aus, hinter einem Einsatz von Strahinja Pavlovic (Oberschenkelprobleme beim Real Sociedad-Match) steht ein Fragezeichen.

Salzburger Lazarett lichtet sich

Abwehrspieler Bryan Okoh steht dafür nach langer Verletzungspause ebenso wieder im Mannschaftstraining wie Angreifer Fernando. Coach Gerhard Struber erwartet gegen Rapid eine fordernde Aufgabe für seine junge Truppe: "Spiele bei Rapid sind immer eine besondere Aufgabe, da erwartet uns auf verschiedenen Ebenen viel Widerstand. Für unsere junge Mannschaft sind solche Begegnungen ein wichtiger und spannender Teil in einem Lernprozess, den wir erfolgreich gestalten und bei dem wir unsere Auswärtsserie fortsetzen wollen. Unser Ziel ist es, als Tabellenführer zu überwintern." Einstellen können sich die Zuseher vermutlich auch auf Tore, denn mit 33 erzielten Toren (Salzburg) trifft die beste Offensive der Liga auf die zweitbeste (Rapid) mit 30 Treffern. Allerdings konnten die Salzburger in neun von 16 Ligaspielen eine weiße Weste wahren. Das gelang ihnen zum Vergleichszeitpunkt nie häufiger.

Rapid empfängt den Rivalen aus dem Westen Österreichs nach zuletzt zwei Siegen in Folge aber mit reichlich Selbstvertrauen und will unter dem neuen Coach den Triple-Sieg-Pack schnüren. Daher rechnet auch Salzburgs Mittelfeldprofi Capaldo mit reichlich Gegenwehr: "Das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres wird uns noch mal alles abverlangen, weil Rapid gut drauf ist. Wir müssen am Samstag auf ein schwieriges Match gefasst sein und mit allem, was wir haben, dagegenhalten." Anstoß ist am Samstag (14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) im Allianz Stadion.