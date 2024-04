Struber reagiert auf Fan-Kritik: "Manche von euch sind vermutlich froh, dass ich weg bin"

Gerhard Struber hat in einem Instagram-Post auf sein Aus in Salzburg reagiert - und dabei auch auf die Kritik der vergangenen Monate Bezug genommen.

Für Gerhard Struber endete sein Engagement bei Red Bull Salzburg mit einer herben Enttäuschung. Nach nicht einmal einem Jahr wurde der 47-Jährige am Montag noch während der laufenden Saison entlassen - seit Beginn der RB-Ära im Jahr 2005 hatte dieses Schicksal bislang nur Huub Stevens (2011) und Peter Zeidler (2015) ereilt. Zum Verhängnis wurden Struber letztlich das Cup-Aus gegen Sturm Graz sowie zwei sieglose Spiele (1:1 gegen Rapid, 1:3 gegen LASK) in der Liga, durch die die Verantwortlichen auch das letzte Saisonziel namens Meisterschaft gefährdet sahen.

Große Kritik am Trainerwechsel zu Onur Cinel, der die Salzburger als Interimscoach nun zum elften Ligatitel in Folge führen soll, war nach Strubers Aus nicht zu vernehmen. Unter den Anhängern genoss der Kuchler kein allzu hohes Standing, worauf Struber in einem persönlichen Instagram-Post am Montagabend Bezug nahm. "Liebe Fans, manche von euch sind vermutlich froh, dass ich weg bin", schrieb Struber, "trotzdem würde ich gerne zum Abschied ein paar Worte an euch richten".

Struber verpasst zwei Saisonziele - auch das dritte ist in Gefahr

"Als ich im vergangenen Sommer zurück nach Salzburg gekommen bin, war das für mich einer der größten Momente meines Trainerlebens: Champions League und das in meiner fußballerischen Heimat - also dort, wo für mich als Trainer alles begann", spielte Struber auf seine Zeit in der RB-Akademie sowie bei Liefering an. Das Ziel, mit Salzburg europäisch zu überwintern, verpasste der 47-Jährige am letzten CL-Spieltag aufgrund einer 1:3-Niederlage gegen Benfica Lissabon nur hauchzart. Dennoch bleibt unter dem Strich, dass Struber zwei von drei Vorgaben (Europapokal im Frühjahr und Cuptitel) nicht erfüllte und die dritte (Meistertitel) sechs Spieltage vor Schluss in akuter Gefahr ist. Der Abo-Champion ist zwar immer noch Tabellenführer, aber nur wegen der besseren Bilanz in den direkten Duellen mit Sturm.

Struber führte die vergleichsweise verkorkste Saison des erfolgsverwöhnten Krösus auch auf äußere Begleitumstände zurück: "Bei einem so großen Umbruch wie dem im Sommer gibt es Rückschläge, Widerstände, Hürden und Herausforderungen. Gerade mit einer so jungen und neu zusammengesetzten Mannschaft sowie nach Wechseln in der sportlichen Führung des Vereins. Das alles neu zu formieren braucht eine gewisse Zeit - aber die ist im Fußball nun mal rar." Trotz seiner Entlassung blicke er voller Dankbarkeit auf die Zeit in Salzburg zurück. "Auch wenn es im Moment sehr wehtut."

