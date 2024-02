Struber mit lachendem und weinendem Auge: "Hätten dieses Spiel gewinnen müssen"

Red Bull Salzburg hat Sturm im Gipfeltreffen auf Distanz gehalten, dennoch trauert der Ligaprimus zwei verlorenen Zählern hinterher. Optimistisch stimmt Trainer Gerhard Struber die Leistung dennoch. Er sah nicht nur eine starke neuformierte Dreierkette, sondern auch einen flexiblen Andreas Ulmer.

Der FC Red Bull Salzburg bleibt auch nach dem 18. Spieltag Tabellenführer der Bundesliga. Durch das 1:1-Remis im Gipfeltreffen gegen Verfolger Sturm Graz hat der Ligaprimus die Steirer zwar auf Distanz gehalten, es aber gleichzeitig verpasst, den Vorsprung auszubauen. Eine Unachtsamkeit gegen Spielende ließ die Gäste doch noch jubeln und sorgte letztlich dafür, dass das Rennen an der Tabellenspitze weiter hochspannend bleibt.

Trainer Gerhard Struber entschied sich für ein 3-5-2 und beorderte Winterneuzugang Flavius Daniliuc prompt in die Startelf. Die Salernitana-Leihgabe begann neben Oumar Solet und Strahinja Pavlovic in einer neuformierten Dreierkette. Dieser zollte auch Strubers Gegenüber, Christian Ilzer, Respekt. Für Staunen sorgte die Position von Kapitän Andreas Ulmer, der überraschenderweise nicht links, sondern rechts im Mittelfeld begann. Grund dafür war der kurzfristige Ausfall von Amar Dedic, der sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte.

Ulmer fand an seiner neuen, ungewohnten Rolle Gefallen: "Mir hat es getaugt (lacht). Schauen wir, ob ich noch einmal so zum Einsatz kommen werde." Struber sprach von einem "richtig guten Dienst", den der Kapitän der Mannschaft erwiesen habe. Sturm habe sich schwer getan, das zu verteidigen, da Ulmer auf der "falschen Seite und mit dem falschen Fuß" gespielt habe. "Das war taktisch ein gewisser Vorteil." Verzichten musste Struber auch weiterhin auf Karim Konaté, der nach wie vor beim Afrika-Cup weilt, sowie auf Samson Baidoo, der an einer Knöchelverletzung laboriert.

Salzburg legt nach ausgeglichenem Beginn zu

Die beiden Top-Teams der Bundesliga begegneten sich in den ersten Minuten auf Augenhöhe, bei beiden Mannschaften funktionierte das Gegenpressing gut. Salzburg konnte jedoch von Minute zu Minute zulegen. Nach elf Minuten näherte sich der Gastgeber erstmals dem Sturm-Tor. Petar Ratkov kam nach einem Kjaergaard-Eckball völlig frei zum Kopfball, verfehlte jedoch den Kasten von Vitezslav Jaros.

Die nächste Standardsituation sollte erfolgreicher sein, das Muster blieb das gleiche. Kjaergaard zirkelte den Ball Richtung Fünfer, Ratkov stieg am höchsten und köpfelte den Ball - völlig freistehend - zum 1:0 über die Linie. Ob Salzburg bei ruhenden Bällen nun noch einmal erfolgreicher geworden ist? Struber: "Wir investieren viel Zeit in Standardsituationen. Wir haben die Spieler dafür und schauen auch, wie es Top-Klubs in Europa machen. Es ist aber schon so, dass wir in der Vorbereitung viel daran gearbeitet haben."

Mit dem Führungstreffer wirkte Salzburg noch bestimmender, konnte aber nicht weiter Kapital daraus schlagen. Ulmer kam nach 25 Minuten im Rückraum frei zum Schuss, scheiterte jedoch an Jaros. Die wohl beste Gelegenheit vor der Pause hatte Gloukh nach einem starken Zuspiel von Fernando, der Schuss des Israeli verfehlte das lange Eck nur knapp.

Sturm nach der Pause "geradliniger"

Nach dem Seitenwechsel fand Sturm erstmals so richtig ins Spiel, auch weil Salzburg in dieser Phase sehr abwartend agierte. Struber sah den Grund dafür aber eher in der Leistungssteigerung der Ilzer-Elf: "In der zweiten Halbzeit war Sturm ein Stück weit geradliniger. Da war es schwieriger, den Gegner weiter wegzuhalten."

Die besseren Möglichkeiten hatte in Summe dennoch die Struber-Elf, Gloukhs Abschluss nach einem starken Alleingang fiel in Minute 56 zu harmlos aus. Auch eine gute Kombination über mehrere Stationen nach einer Stunde blieb ohne Torerfolg, weil der eingewechselte Affengruber den Angriff in letzter Sekunde geklärt bekam.

Eine Schlüsselszene war anschließend der völlig misslungene Abschluss von Solet (77.). Der Innenverteidiger leitete den Angriff selbst ein und kam ein zweites Mal an den Ball, sein Schuss vom Elferpunkt ging jedoch klar über die Querlatte. "Das war sicher eine Riesenmöglichkeit für uns, wo wir vielleicht den Sack zumachen hätten können", meinte Ulmer.

Als eigentlich alles danach aussah, dass Salzburg den Vorsprung auf Sturm ausbauen würde, schlugen die Gäste dann eiskalt zu. Bei einer Johnston-Flanke war die RB-Defensiv zu unachtsam und ließ die bis dahin sehr blass gebliebene Sturm-Offensive doch noch jubeln. Solet verlor das Duell gegen Kiteishvili, der trotz des Größenunterschieds von fast 20 Zentimetern per Kopf zum Ausgleich traf. Salzburg hatte in der 90. Minute noch eine große Chance auf das 2:1, der beinahe perfekt getretene Freistoß von Luka Sucic prallte aber gegen die Stange.

Wir müssen uns bei der Chancenverwertung selbst an der Nase nehmen und die Tore machen. Flavius Daniliuc

Salzburg bleibt durch das Remis zwar weiter zwei Zähler vor Sturm, trauerte jedoch zwei verlorenen Punkten hinterher. "Die Leistung hat gezeigt, dass wir aus einem guten Grund Erster sind. Aber wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen", resümierte Struber und führte weiter aus: "Man hat auch gesehen, dass Sturm sehr effizient ist." Zu hadern hatte Salzburg mit der eigenen Torausbeute, die letztlich auch dafür verantwortlich war, dass man nicht als Sieger vom Platz ging. "Wir müssen uns bei der Chancenverwertung selbst an der Nase nehmen und die Tore machen. Dann geben wir ihnen nicht die Möglichkeit, nochmal ranzukommen. Wir müssen auch diese Flanken verhindern oder besser verteidigen", meinte Daniliuc.

Für die "Bullen" geht es nun mit einem Gastspiel bei Blau-Weiß Linz (17. Februar, LIVE! bei kicker) und einem Heimduell gegen Austria Lustenau weiter. Anders als Sturm, das auch im Europacup im Einsatz ist, kann sich Salzburg voll und ganz dem Ligaalltag widmen.