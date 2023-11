Struber freut sich über Fernando-Rückkehr und warnt vor Arnautovic

Nach zwei Niederlagen in den vergangenen beiden Champions-League-Spielen will Red Bull Salzburg beim Heimspiel gegen Inter Mailand nicht wieder mit leeren Händen vom Platz gehen. Hoffnung bereitet dabei die Rückkehr von Angreifer Fernando, das Comeback von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic würde man aber lieber erst später sehen.

Mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen der Champions-League-Gruppenphase findet sich Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg aktuell auf dem dritten Platz wieder. Nur der portugiesische Champion Benfica Lissabon ist mit null Zählern aus den bisherigen Partien noch hinter den Mozartstädtern zu finden, die unbedingt das europäische Überwintern schaffen wollen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Real Sociedad (0:2) und Inter Mailand (1:2) muss der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga aber bald wieder mit dem Punktesammeln starten, beginnen will man damit gleich beim Rückspiel gegen den italienischen Topklub, wo man Zuhause für ein Erfolgserlebnis sorgen möchte. "Natürlich spürt man die Vorfreude, den Fokus, die Konzentration der Jungs. Jeder ist richtig hungrig auf das Spiel", betonte Cheftrainer Gerhard Struber im Gespräch bei "Sky" vor dem wichtigen Duell in der Königsklasse.

Beim Hinspiel in Mailand boten die Salzburger eine starke Leistung auf und konnten sich beinahe mit einem Punkt für den Auftritt belohnen. Der überzeugende Auftritt sorgte bei der Mannschaft von Coach Struber jedenfalls für einen zusätzlichen Schub, die seitdem die drei darauffolgenden Pflichtspiele allesamt gewinnen konnte und daher mit breiter Brust den aktuellen Tabellenführer der Serie A empfängt. Vorbereitet ist man, wie Struber klarstellte: "Natürlich haben wir nochmal im Detail die Dinge besprochen, die uns gegen Mailand eine gute Performance gebracht haben. Da sind wir in die Details ganz tief reingegangen, haben mit den Jungs noch einmal alles durchgesprochen und am Trainingsplatz versucht, die Dinge umzusetzen."

Freude über Fernando-Comeback

Große Freude herrscht beim Cheftrainer der Salzburger vor allem über die Rückkehr von Angreifer Fernando, der aufgrund von Adduktorenbeschwerden seit dem 2:1-Sieg gegen den WAC Ende August nicht mehr für sein Team auflaufen konnte. Nun könnte er gegen Inter zu seinem Comeback kommen. "Wir freuen uns alle sehr, dass Fernando tatsächlich bereitsteht und fit zurück ist", so Struber, dem auf der anderen Seite aber mit Abwehrchef Oumar Solet ein wichtiger Profi fehlen könnte: "Oumar Solet hat leider Gottes das Abschlusstraining nicht mitmachen können. Da schauen wir einmal, ob sich da kurzfristig etwas ausgeht. Das ist aus der heutigen Sicht noch ein bisschen fragwürdig. Die anderen sind richtig hungrig und scharf darauf, Inter richtig vor Probleme zu stellen. Das ist unser großer Auftrag."

Dabei wollen die Mozartstädter auch wieder an ihrem Spielsystem rütteln, um ihr eigenes Spiel für den Gegner etwas unberechenbarer zu machen. "Es ist schon wichtig, dass wir flexibel und variabel sind in unserer Systematik. Es ist nicht einfach, innerhalb der englischen Runden systemisch Dinge umzubauen. Es war in dem Auswärtsspiel gegen Inter aber einfach notwendig, an der einen oder anderen Schraube zu drehen. Wir wollen auch jetzt wieder ein bisschen Veränderung reinbringen, um ein Stück weit unberechenbar zu bleiben für so einen großen Gegner", erklärte Struber, der es mit seiner Mannschaft womöglich auch mit ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic zu tun bekommen könnte, der nach eineinhalb monatiger Verletzungspause seine Rückkehr auf den Platz feiern könnte.

Laut Struber hätte sich der 34-jährige Angreifer dafür aber ruhig noch etwas Zeit lassen können: "Wir hätten uns alle gewünscht, dass er sein Comeback noch ein bisschen hinausschiebt. Mich freut es auf der anderen Seite für das österreichische Nationalteam, dass er wieder zurück ist. Er hat eine unglaubliche physische Power, gepaart mit einer fantastischen Technik und dem Riecher, um in den wichtigen Momenten torgefährlich zu werden. Er bringt das gesamte Paket mit und ist sehr zu kontrollieren und zu verteidigen." Anstoß in der Salzburger Red Bull Arena ist um 21 Uhr (LIVE! auf kicker).