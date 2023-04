Stroots Sonderlob für Rauch - Popp fit und in der Startelf

Wolfsburg steht vor dem nächsten Meilenstein seiner Vereinsgeschichte: Am Montagabend kann der VfL bei Arsenal ins Finale der Champions League einziehen.

Zwei Champions-League Titel (2013 und 2014) hat der VfL Wolfsburg bereits gesammelt, ein dritter soll möglichst in diesem Jahr folgen. Zuvor aber gilt es, das Rückspiel gegen den Arsenal WFC (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erfolgreich zu gestalten. 2:2 hieß es nach 90 Minuten im Hinspiel, wobei der VfL nicht mit seiner besten Leistung geglänzt hatte, sich für das Rückspiel in London aber immerhin alle Optionen offenhalten konnte.

Es ist egal, wie viele Zuschauer kommen, das Wichtigste ist, dass wir unser Spiel durchziehen und gewinnen. Felicitas Rauch

Vor der Rekordkulisse von 60.000 Zuschauern - das Emirates Stadium ist erstmals bei einem Spiel des Frauen-Teams ausverkauft - geht es am Montag um den Finaleinzug. Eine Kulisse, die bei Nationalspielerin Felicitas Rauch, die am Sonntag ihren 27. Geburtstag feierte, keine Ehrfurcht auslöst: "Das zeigt die Wertschätzung, die wir gerade erfahren. Aber es ist egal, wie viele Zuschauer kommen, das Wichtigste ist, dass wir unser Spiel durchziehen und gewinnen." Statt von Nervosität oder Angst spricht Rauch auch lieber von einem "Privileg, von dem viele Kids träumen". Als wichtigste Faktoren auf dem Weg ins Finale nennt Rauch "Energie, Überzeugung, Mut, Einsatz und Wille".

Die Nationalspielerin selbst wird auf ihrer linken Abwehrseite erneut gesetzt sein, zumal Trainer Tommy Stroot ein Sonderlob an seine Führungsspielerin verteilt: "Das können nur wenige Spielerinnen: Alle drei Tage so performen, solche Leistungen bringen. Wir schaffen es zusammen gut, ihre Stärken immer wieder einzubringen. Sie ist in meiner Zeit als Trainer bislang sehr auffällig gewesen und ich bin glücklich, sie zu haben."

Popp fit und in der Startelf

Auch die im Hinspiel noch verletzte Kapitänin Alexandra Popp (Wadenverletzung) hat das Abschlusstraining absolviert und wird am Montag voraussichtlich in der Startelf stehen - solange es irgendwie geht, wie Stroot erklärt: "Wir haben absolut die Überzeugung, dass es geht, sonst würden wir sie nicht in Stellung bringen. 'Poppi' ist als Leader ein absolut wichtiger Faktor vor so einer Kulisse. Wir werden als Gruppe davon profitieren, wenn sie spielt."

Den Gegner hat Wolfsburg indes noch einmal gründlich studiert, sodass Stroot optimistisch ins Rückspiel geht. "Das sind Spiele auf Augenhöhe, da geht es um die Tagesform. Wir wissen, dass wir eine realistische Chance haben, ins Finale einzuziehen. Und die wollen wir nutzen", stellt Stroot klar, der Arsenal zuhause durchaus aktiver erwartet als noch in Wolfsburg.

Aber auch seinen VfL sieht der Trainer bestens aufgestellt: "Wir haben viele Szenarien schon erlebt und vorbereitet, sind gereift, haben mehr Alternativen, wie wir spielen können. Wir wissen genau, was der Gegner in bestimmten Situationen macht und versuchen, unsere Waffen entsprechend einzusetzen."

Barcelona wartet

Sollte der VfL das Endspiel in Eindhoven am 3. Juni erreichen, treffen die Wölfinnen dort auf den FC Barcelona, der sich im ersten Halbfinale gegen den FC Chelsea durchgesetzt hatte (1:0, 1:1).