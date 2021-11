Stroot: "Wir sind wieder im Flow"

Aktuell trennt beide Mannschaften nur ein Punkt. Und deshalb ist ein Sieg für den VfL Wolfsburg am Donnerstagabend (18.45 Uhr) im Champions-League-Heimspiel gegen den italienischen Meister Juventus Turin schon fast Pflicht, um zumindest als Gruppenzweiter hinter dem großen Favoriten FC Chelsea die Gruppenphase zu überstehen und ins Viertelfinale einzuziehen.

Will nach dem Sieg in München einen Sieg gegen Turin: VfL-Coach Tommy Stroot (Mi.). imago images

"Es wird eine richtungsweisende Partie", weiß auch VfL-Trainer Tommy Stroot. Das Hinspiel in Turin in der Vorwoche endete vor 11.000 Zuschauern 2:2. Bis kurz vor Schluss lag der VfL sogar noch in Führung, kassierte dann in Unterzahl den Ausgleich, nachdem Felicitas Rauch wegen einer Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen war.

Aber schon am vergangenen Samstag zeigten die Wolfsburgerinnen, dass sie das Spiel in Italien gut verkraftet hatten. Durch den 1:0-Erfolg bei Meister Bayern München setzten sie sich zum ersten Mal in dieser Saison an die Spitze der Bundesliga. "Wir haben in den vergangenen Spielen vieles gut gemacht, sind jetzt wieder im Flow und haben unseren Rhythmus gefunden. Das gibt Selbstvertrauen", freut sich Stroot. Und Innenverteidigerin Joelle Wedemeier ergänzt: "Wir haben gelernt, unsere Qualität auf den Platz zu bringen." Das will der VfL auch am Donnerstag nachweisen. Die Innenverteidigerin hat auch viele ehemalige Mitspielerinnen und Mitspieler eingeladen, zum Spiel zu kommen. Rund 1.500 Zuschauer werden im AOK Stadion erwartet.

Verzichten müssen die Wolfsburgerinnen gegen Juventus neben den langzeitverletzten Alexandra Popp, Ewa Pajor (beide Knie-OP) und Pia-Sophie Wolter (Kreuzbandriss) auch auf Nationalspielerin Rauch, die wegen ihrer Ampelkarte aus dem Hinspiel gesperrt ist.