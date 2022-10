Stroot: "Wir sind als Favorit unterwegs"

Lange durfte sich der VfL Wolfsburg nicht über den Erfolg im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern freuen, denn es steht schon die nächste Aufgabe vor der Brust: Champions League in Prag. Personell gibt es nur einen Ausfall.

Will in Prag drei Punkte: Tommy Stroot. IMAGO/regios24

Nur eineinhalb Tage nach dem 2:1-Heimssieg im Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München saßen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Dienstagmorgen im Flugzeug nach Prag. In der tschechischen Hauptstadt tritt der deutsche Doublesieger in seinem zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase am Dienstagabend (21 Uhr, live bei DAZN) bei Slavia Prag an.

Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag gelang dem VfL ein souveräner 4:0-Heimerfolg gegen den österreichischen Meister SKN St. Pölten. Auch in Prag ist der VfL Favorit. "Es wird eine unangenehme Aufgabe. Slavia wird alles probieren, um etwas zu holen", ist sich Tommy Stroot sicher. Der VfL-Coach weiß aber auch, dass "wir als Favorit in der Gruppe unterwegs sind".

Prag unterlag im ersten Spiel der Gruppenphase bei AS Roma mit 0:1. "Slavia spielt sehr körperbetont. Sie werden uns einiges abverlangen", vermutet Nationalspielerin Svenja Huth.

Personell kaum Probleme

Personell ist der Bundesliga-Tabellenführer gut besetzt: Nur Innenverteidigerin und Neuzugang Marina Hegering fällt wegen ihrer Fußverletzung weiterhin aus. Stroot prognostiziert aber ein zeitnahes Comeback der Nationalspielerin, die noch kein Spiel für den VfL bestreiten konnte: "Marina kommt ihrem Ziel näher."

Alle anderen Spielerinnen sind fit - auch die Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf, die beide in der Partie gegen die Bayern behandelt werden mussten. Stroot. "Wir sind aus dem Bayern-Spiel gut rausgekommen." Allerdings hatte die medizinische Abteilung des VfL viel zu tun.