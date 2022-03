Stroot: "Wir müssen extrem wachsam sein"

Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Bundesligazweite beim Vorletzten spielt. So ist es dann auch am Mittwoch (14 Uhr), wenn der VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Nachholspiel beim SC Sand antritt.

Zumal die Wolfsburgerinnen im DFB Pokal-Viertelfinale vor zwei Wochen den SC Sand mit 7:0 abgefertigt haben. Seitdem hat der Pokalfinalist von 2016 und 2017 in der Bundesliga immerhin zweimal in Folge gewonnen: 4:1 bei Carl-Zeiss Jena und 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind für den Klub aus dem Ortenaukreis (Baden-Württemberg) damit deutlich gestiegen. Den SC Sand (8 Punkte) trennen nur noch vier Zähler vom rettenden Platz zehn, den noch Werder Bremen belegt.

"Wir erwarten einen selbstbewussten SC Sand und müssen extrem wachsam sein", warnt Wolfsburgs Cheftrainer Tommy Stroot vor dem Duell am Mittwoch. "Sand hat nichts zu verlieren." Alles andere als ein Wolfsburger Sieg wäre eine faustdicke Überraschung. Im Erfolgsfall kann der VfL sich wieder an die Spitze der Bundesliga setzen. Der Vorsprung von Meister Bayern München beträgt aktuell nur zwei Punkte.

Stroot hofft auf Schult im Spitzenspiel gegen Hoffenheim

Verzichten müssen die Wolfsburgerinnen am Mittwoch auf Almuth Schult. Die Torhüterin hat sich mit Covid 19 infiziert. "Wir hoffen jederzeit auf ein negatives Testergebnis", erzählt Stroot. Dann könnte Schult möglichweise am Samstag im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen. Bereits in Sand steht indes wieder Lena Oberdorf parat. Ein Einsatz von Beginn an ist aber unwahrscheinlich. Die Nationalspielerin musste zuletzt wegen muskulärer Probleme eine Zwangspause einlegen.