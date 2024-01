Stroot: "Wir haben als Team gewonnen"

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind zurück aus ihrem Trainingslager. Während Lena Oberdorf zu Hause in Niedersachsen am Comeback arbeitete, wurde auf der iberischen Halbinsel intensiv für den Re-Start geübt.

Am Montagmorgen um 10 Uhr Ortszeit machte sich der Mannschaftsbus des VfL Wolfsburg in Almancil auf den Weg nach Lissabon. Von der portugiesischen Hauptstadt aus flog der Bundesliga-Tabellenführer in die Heimat. Zehn Tage lang trainierte der VfL an der Algarve, um sich auf die Rest-Saison vorzubereiten.

Egal, ob Hotel, Trainingsanlage, oder Spielstätte - das war eines der am besten organisierten Trainingslager, das ich bisher erlebt habe. Tommy Stroot

Und das Fazit von Trainer Tommy Stroot fiel fast schon überschwänglich aus: "Egal, ob Hotel, Trainingsanlage, oder Spielstätte - das war eines der am besten organisierten Trainingslager, das ich bisher erlebt habe." Statt des Robinson Clubs in Quinta da Ria nahe der Grenze zu Spanien residierte der VfL in diesem Jahr im Hilton Hotel in Almancil. Trainiert wurde auf der nah gelegenen Sportanlage "The Campus". Dort hält auch der FC Bayern seit heute seine Einheiten ab. "Wir hatten eine tolle Frische vom ersten Tag an. Die Mädels hatten Spaß. Wir haben als Team gewonnen", freut sich Stroot.

Defensive Abläufe im Fokus

Die Priorität des Wolfsburger Trainingslagers lag auf den Abläufen in der Defensive. "Wir haben taktisch sehr viel platzieren können", erzählt Nationalspielerin Lena Lattwein im Interview auf der Klub-Homepage. Trotz der aktuellen Tabellenführung sind weder die Spielerinnen noch das Trainerteam mit den ersten zehn Saisonspielen zufrieden. Lattwein: "Zwischendurch haben wir keine guten Spiele gezeigt. Wir haben zwar oft gewonnen, aber erst auf den letzten Drücker oder mit einem knappen 1:0.

Die ersten beiden Testpartien des Jahres gegen die TSG Hoffenheim (2:0) und Ajax Amsterdam (3:0) absolvierte der VfL im Estadio Algarve in Faro sehr souverän, blieb zweimal ohne Gegentor. "Wir haben tolle Testspiele gesehen. Die beiden Partien waren Herausforderungen mit attraktiven Gegnern. Uns ist viel gelungen", erzählt Stroot. "Das wollen wir nun über 90 Minuten stabilisieren."

In Essen geht es wieder um Punkte

Am 29. Januar bestreiten die Wolfsburgerinnen ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr. Der VfL muss zum Hinrunden-Abschluss bei der SGS Essen antreten. Vorher wird noch zweimal getestet: Am kommenden Samstag gegen Sparta Prag und am 24. Januar gegen Regionalligist Hannover 96. Auf dem Platz stehen soll dann auch wieder Lena Oberdorf. Die zuletzt erkrankte Nationalspielerin verpasste das Camp in Portugal, hat derweil aber in Wolfsburg wieder mit dem Lauftraining begonnen. Auch die angeschlagenen Abwehrspielerinnen Marina Hegering und Kathrin Hendrich, die beide mit an die Algarve gereist waren, seien wieder auf dem Weg der Besserung, berichtet Stroot.