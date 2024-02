Stroot will zurück an die Spitze: "Wir stehen gerne oben"

Zweiter gegen Dritter: Am Sonntag will der VfL Wolfsburg die Frankfurter Eintracht in der Tabelle auf Distanz halten. Trainer Tommy Stroot erwartet ein spannendes Duell der beiden offensiv ausgerichteten Team.

Tommy Stroot peilt mit dem VfL Wolfsburg wieder die Tabellenspitze an. IMAGO/Kirchner-Media