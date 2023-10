Stroot vor dem Spiel gegen Paris: "Es wird ein heißer Tanz"

Das spannende Hinspiel am vergangenen Dienstag beim Paris FC hat die Nachfrage noch mal steigen lassen: Für die Partie gegen den Tabellenzweiten (vier Siege in vier Spielen) der französischen Division 1 Feminine erwartet der VfL Wolfsburg am Mittwochabend (18.45 Uhr) rund 3500 Zuschauer im AOK Stadion. Der Gewinner dieses Play-off-Rückspiels zieht in die Gruppenphase der Champions League ein.

Das Hinspiel in der vergangenen Woche endete 3:3. "Wir wissen um die Qualitäten von Paris. Sie haben ein enormes Tempo und Zielstrebigkeit in der Offensive. Das ist nicht leicht zu verteidigen", spricht Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot aus schlechter Erfahrung. "Es wird ein heißer Tanz. Darauf sind wir eingestellt. Aber wenn wir etwas gut können, dann sind es Hin- und Rückspiele. Das haben wir immer wieder gezeigt."

In der französischen Hauptstadt war die die Defensivabteilung des Vizemeisters in der Vorwoche öfter nicht im Bilde. "In Paris und auch im Bundesligaspiel in Frankfurt wirkten wir nicht sattelfest", gibt Stroot zu. Deshalb sind für ihn vor der Partie am Mittwoch die entscheidenden Fragen: "Wie kommen wir in die Duelle und zurück an den Ball?"

Sollte der VfL das entscheidende Spiel um den Einzug in die Champions League verlieren, wäre der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer zum ersten Mal seit 2012 nicht in der Königsklasse vertreten. 2013 (in London gegen Olympique Lyon) und 2014 (in Lissabon gegen Tyresö FF) gewannen die Wolfsburgerinnen den Wettbewerb. 2016, 2018, 2020 und in der vergangenen Saison gelang dem VfL der Einzug ins Finale. "Unverhandelbar" nannte Stroot vor dem Hinspiel die Qualifikation für die Gruppenphase. Elfmeterschießen hat der VfL vor dem Spiel am Mittwoch aber nicht geübt. "Dafür war die Zeit zu kurz", meint Stroot, "aber wir sind auf alle Situationen vorbereitet."

Fehlen wird den Wolfsburgerinnen auch am Mittwochabend Torhüterin Merle Frohms. Die deutsche Nummer 1 hatte sich im Abschlusstraining vor dem Hinspiel eine Gehirnerschütterung zugezogen. Am Montag konnte die 28-Jährige zumindest Fahrradfahren und sie soll am Dienstag wieder laufen. Aber auch am Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim wird Frohms noch ausfallen. "Unwahrscheinlich" sei auch, dass die Torhüterin in der nächsten Woche zur Nationalmannschaft fahren wird. Das DFB-Team bestreitet am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales ihr drittes Gruppenspiel in der Nations League.