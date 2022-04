Stroot vor Barça: "Wir sind dabei, Grenzen zu sprengen"

Als Außenseiter reist der VfL Wolfsburg zum Hinspiel des Champions-League-Halbfinals beim FC Barcelona. Bei den Spanierinnen will sich der Underdog nicht verstecken, sondern seine Entwicklung belohnen.

Angst? Nein! Die verspürt beim VfL Wolfsburg niemand. Nicht vor der sportlichen Herausforderung und auch nicht vor der Kulisse, die den VfL am Freitagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet. Mehr als 91000 Zuschauer werden im Camp Nou des FC Barcelona dabei sein, wenn der spanische Meister den Bundesliga-Tabellenführer zum Hinspiel im Halbfinale der Champions League erwartet.

Mutig gegen den Favoriten

"Barça ist für mich klarer Favorit", betonte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot am Donnerstagnachmittag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining in Barcelona. Für den VfL ist das aber kein Grund, sich zu verstecken. Im Gegenteil. Der zweimalige Champions-League-Sieger ist voller Selbstbewusstsein in die katalanische Metropole gereist. "Wir wollen zeigen, was wir können, uns nicht verstecken und extrem unangenehm sein", kündigte Stroot an. "Dann wissen wir, was möglich ist. Ich bin nicht derjenige, der Grenzen setzt, sondern wir sind dabei, Grenzen zu sprengen", sagte der VfL-Coach mit Blick auf die so erfolgreichen vergangenen Wochen. Und weiter: "Unser Fokus liegt auf den Lösungen auf dem Platz. Es geht darum, unsere Art und Weise ins Spiel zu bringen, dann werden wir auch unsere Chancen bekommen."

Oberdorf muss passen

Davon ist auch Alexandra Popp überzeugt: "Wir haben uns extrem entwickelt", erzählt die Nationalspielerin, die nach ihrer langen Zwangspause wegen einer Knieverletzung auf dem Weg zu alter Form ist. Die 31-Jährige wird am Freitagabend die verletzte Lena Oberdorf ersetzen. Die 20-Jährige hatte sich am Ostersonntag beim 3:1-Sieg in München eine Knieverstauchung zugezogen und wird auch am 30. April im Rückspiel in der Wolfsburger Volkswagen-Arena ausfallen.

Popp will den dritten Titel

Für diese Partie hat der VfL schon 15000 Karten abgesetzt. "Es ist gerade einiges in Bewegung. Unsere Leistungen werden honoriert", freut sich Popp, die schon 2013 in London und 2014 in Lissabon auf dem Platz stand, als der VfL die Champions League gewann. Mit ihrer großen Erfahrung will sie zusammen mit den anderen Routiniers im Kader "die jüngeren Spielerinnen an die Hand nehmen, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben". Und möglichst eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. Denn: "Wir sprechen ja seit Jahren davon, mal wieder die Champions League zu gewinnen. Und jetzt wollen wir den Schritt Richtung Finale gehen."