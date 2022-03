Stroot verspürt "maximale Vorfreude" auf Arsenal

Wolfsburg trifft im Viertelfinale der Frauen-Champions-League auf Arsenal. VfL-Coach Tommy Stroot warnt vor der individuellen Qualität der Londonerinnen, verspürt aber große Vorfreude auf die Partie.

Das verspricht ein spannendes und hochklassiges Spiel zu werden, wenn am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der Tabellenführer der englischen Liga gegen den Tabellenführer der Bundesliga. spielt. Der FC Arsenal empfängt den VfL Wolfsburg im Emirates Stadium in London. "Wir werden das genießen", kündigte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot an. "In den großen Spielen waren wir immer sehr fokussiert und haben gute Leistungen abgeliefert."

Das galt speziell für die Partie gegen den FC Chelsea am 16. Dezember vergangenen Jahres. Der amtierende englische Champion wurde vom deutschen Vizemeister mit 4:0 aus dem Wolfsburger AOK-Stadion gefegt. Der VfL, der 2013 und 2014 die Champions League gewonnen hatte, zog damit noch als Gruppenzweiter hinter Juventus Turin ins Viertelfinale ein. Der FC Chelsea, im Vorjahr immerhin Finalist, war überraschend ausgeschieden.

FE:male #06 - Christoph Kramer Warum in seinem Wohnzimmer ein weißer Flügel steht und er nach Spielen regelmäßig eine Art Tagebuch schreibt, das verrät uns Christoph Kramer bei unserem Besuch im Trainingszentrum von Borussia Mönchengladbach. Der Weltmeister gewährt uns private Einblicke und erzählt, was er seinen Eltern verboten hat und warum er bisher nur für NRW-Klubs aufgelaufen ist. Wie er den Abschied von Max Eberl erlebt hat und was das für ihn über die Gesellschaft aussagt, diskutieren wir ebenfalls intensiv mit dem TV-Experten. Außerdem erklärt Kramer, welches Ereignis ein Wendepunkt in seiner Karriere war und warum er findet, dass Frauen als 4. Offizielle eingesetzt werden sollten. Charmant, witzig, schonungslos offen! FE:male #05 - Almuth Schult 21.01.2022 FE:male #04 - Andreas Luthe 07.01.2022 FE:male #03 - Christian Günter 17.12.2021 FE:male #02 - Martina Voss-Tecklenburg 26.11.2021 weitere Podcasts

Stadtrivale Arsenal belegte in der Gruppe C der Zwischenrunde hinter Titelverteidiger FC Barcelona Platz zwei. Die Londonnerinnen haben mit der Niederländerin Vivianne Miedema eine der torgefährlichsten Stürmerinnen Europas in ihren Reihen. "Arsenal hat eine individuelle Qualität auf allen Positionen, die hervorstechend ist", erzählt Stroot. "Es ist schön gegen solche Mannschaften in so einem Stadion zu spielen. Wir haben eine maximale Vorfreude auf das Spiel morgen."

Bis auf die Langzeitverletzten hat Stroot alle Spielerinnen an Bord

Bis auf die Langzeitverletzten Ewa Pajor (Knie-OP) und Pia Wolter (Kreuzbandriss) kann der Wolfsburger Coach am Donnerstag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Das Rückspiel findet nächste Woche Donnerstag (18.45 Uhr) in der Wolfsburger VW-Arena statt.