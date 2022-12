Stroot über Pajor: "Ihr Einsatz und ihre Quote tun uns extrem gut"

Beim 4:2-Sieg des VfL Wolfsburg über die AS Rom in der Champions League netzte Stürmerin Ewa Pajor (26) zweimal ein - und veredelte so ihr 150. Pflichtspiel für die Wölfinnen. Coach Tommy Stroot setzte zur Lobeshymne an.

Ewa Pajor bejubelt ihren Treffer gegen Rom. IMAGO/Hübner