Stroot sicher: "Wenn wir das schaffen, sind wir bereit für das Finale"

Nach einem 2:2 gegen Arsenal muss der VfL Wolfsburg im Emirates bestehen, um ins Endspiel der Königsklasse einzuziehen. Trainer Tommy Stroot sieht Potenziale und setzt auf Erfahrungen.

Die Ausgangssituation für das Halbfinal-Rückspiel bei Arsenal hätte für den VfL Wolfsburg gut sein können. Ein 2:0 ließen sich die Wölfinnen vor heimischen Publikum aber noch abnehmen, schlussendlich hieß es 2:2. "Wenn ich die Torfolge sehe und du mit 2:0 führst, dann will man das mitnehmen", haderte VfL-Coach Tommy Stroot auf der Pressekonferenz nach der Partie, musste aber anerkennen: "Das sind zwei Momente, wie sie es am Anfang auch bei unseren Toren waren, die es dann entscheiden. Das ist auf hohem Niveau so."

Stroot bekommt, was er erwartet

Ohnehin hatte er im Vorlauf auch nichts anderes kommen sehen: "Arsenal löst Dinge ähnlich. Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe." In solchen Aufeinandertreffen würden "viele Details" entscheiden. Beispielsweise "taktische Kniffe, mit denen im Spiel immer wieder etwas angepasst wurde." Deshalb konnte Stroot schlussendlich auch mit dem Ausgang der Partie leben: "Jetzt ist Halbzeit und die zweite Halbzeit findet mit Gleichstand in London statt."

Um die zweite Halbzeit positiv zu gestalten, ginge es darum, "das gut nachzubereiten und vorzubereiten, um dann in London ins Finale einzuziehen", so der 34-Jährige, der in der ungewöhnlichen Situation, zweimal in Folge denselben Gegner zu haben, kein Problem sieht. "Die Abläufe sind ähnlich. Welche Qualitäten haben wir gesehen, welche Themen haben wir nicht so genutzt? Darauf bauen wir die Pläne für das Rückspiel auf", verriet er und kündigte an: "Wir sehen in dem ein oder anderen Bereich durchaus Potenziale."

Wird die Kulisse zum Faktor?

Im Rückspiel am 1. Mai (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte neben kleinen Details und genutzten Potenzialen auch eine große Zahl an Zuschauern zum Faktor werden. Bereits jetzt sind über 50.000 Karten für das Spiel verkauft und damit gut doppelt so viele Tickets abgesetzt worden, wie es Fans in die Volkswagen-Arena getrieben hatte. "Das sind Spiele, die Zuschauer ins Stadion locken", weiß auch Stroot, sieht darin aber einen Umstand, für den "wir alle arbeiten. Das ist, was wir alle zusammen erreichen wollen".

Wenn wir große Spiele gewinnen wollen, gehören große Stadien und eine gewisse Atmosphäre dazu. Tommy Stroot

Zudem verfüge sein Team inzwischen über genug Erfahrung, um mit einer solchen Kulisse umzugehen: "Für uns ist es so, dass wir aus dem Barça-Spiel eine Menge gezogen haben. Wir haben auch Juventus im großen Stadion gehabt, letztes Jahr Arsenal. Es gibt viele Erlebnisse, auf die wir zurückschauen können und die uns helfen." Ohnehin sei ein gewisser Rahmen ab einem gewissen Level unausweichlich. "Wenn wir große Spiele gewinnen wollen, gehören große Stadien und eine gewisse Atmosphäre dazu", findet Stroot, der sich sicher ist: "Wenn wir das schaffen, weiß ich, wir sind bereit für das Finale."