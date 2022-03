Stroot sicher: "Die Bayern sind absolut nicht glücklich"

Bei den Frauen kommt es DFB-Pokal-Halbfinale zum Kracher zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg. In Niedersachsen gibt man sich zuversichtlich.

Bayern und Wolfsburg sind die zwei dominanten Teams der vergangenen Jahre in der Bundesliga. Wenig verwunderlich, dass bei dieser Paarung von einem vorgezogenen Finale gesprochen wird.

Am Osterwochenende ist der VfL am Bayern-Campus gefordert und wird dann seinen Erfolg aus der Saison 2019/20, als man im Achtelfinale in der bayerischen Landeshauptstadt mit 3:1 die Oberhand behalten hatte, wiederholen wollen.

Ohnehin hat sich der VfL bislang als echter Pokal-Schreck für die Münchnerinnen entpuppt: Von den acht bisherigen Pokalduellen gewann Wolfsburg sieben, die Bayern lediglich das erste am 6. November 2005 (4:2). Auch das jüngste Ligaspiel in München entschied der VfL für sich.

Wohl auch deshalb glaubt Trainer Tommy Stroot, "dass die Bayern ebenfalls absolut nicht glücklich sein werden mit diesem Los". Dennoch weiß er, dass es keine leichte Aufgabe wird in München, aber: "Wir stellen uns dieser Aufgabe und werden alles reinwerfen, um unsere Erfolgsserie im DFB-Pokal auszubauen."

Die Halbfinal-Partien werden am 17. und 18. April ausgetragen. Im zweiten Halbfinale treffen Bayer 04 Leverkusen und Turbine Potsdam aufeinander. Das Finale steigt am 28. Mai in Köln.