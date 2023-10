Stroot: "Jetzt wird es eine andere Saison"

Nach dem Verpassen der Champions League liegt der Fokus des VfL Wolfsburg nun voll auf den nationalen Wettbewerben. Und die nächste Aufgabe in der Bundesliga hat es durchaus in sich.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen - sonst natürlich Pflichtprogramm - konnten die Verantwortlichen und Spielerinnen des VfL Wolfsburg am Freitagmittag am Rande verfolgen. Der Titelträger der Jahre 2013 und 2014, der zudem 2016, 2018, 2020 und in diesem Jahr bis ins Finale kam, hat die Qualifikation für die Königsklasse nicht geschafft. Die Hürde Paris FC war am Mittwochabend zu hoch für den VfL, der sich über weite Strecken der Partie indisponiert präsentierte. Das 0:2 am Ende (das Hinspiel in Paris endete 3:3) war völlig verdient. "Jetzt fahren wir ein anderes Programm, weil wir weniger Spiele haben werden. Unser Fokus liegt jetzt voll auf den nationalen Wettbewerben. Dort wollen wir das Maximale herausholen", kündigte Tommy Stroot an.

Grundsätzlich rücken wir jetzt noch enger zusammen. Tommy Stroot

Schon im Regenerationstraining am Donnerstag versuchte der VfL-Trainer nach einer Besprechung auf dem Platz ("Einige Spielerinnen sind noch frustriert, andere haben es noch nicht realisiert") den Fokus wieder auf die Bundesliga zu richten. "Grundsätzlich rücken wir jetzt noch enger zusammen", erzählt der Coach. "Den Spielerinnen ist es bewusst, dass es jetzt eine andere Saison wird." Und die nächste Aufgabe in der Bundesliga hat es durchaus in sich: Am Sonntag gastiert die TSG Hoffenheim im Wolfsburger AOK Stadion, wo rund 3500 Zuschauer erwartet werden.

Der Tabellenzweite aus Hoffenheim (drei Siege und ein Remis in dieser Saison) wird seit März vom Ex-Wolfsburg-Coach Stephan Lerch trainiert. "Hoffenheim ist ein unangenehmer Gegner", weiß Stroot auch aus schlechter Erfahrung. In der vergangenen Saison trug die TSG mit ihrem 2:1-Sieg in Wolfsburg am 13. Spieltag Anfang März mit dazu bei, dass der VfL am Ende der Spielzeit nur Zweiter wurde. "Uns erwartet eine im Offensivspiel sehr flexible Mannschaft", sagt Stroot. Die TSG hat in vier Saisonspielen schon 17 Tore geschossen, Wolfsburg zehn Tore in vier siegreichen Spielen.

Frohms pausiert

Nach der Länderspielpause wartet schon das nächste Spitzenspiel auf die Wolfsburgerinnen: Am 5. November müssen sie bei Meister Bayern München antreten. Dann wird voraussichtlich auch Merle Frohms wieder spielen können. Die Torhüterin muss noch wegen einer Gehirnerschütterung pausieren, fährt deshalb auch am Montag nicht nach Frankfurt zur Nationalmannschaft. Bislang kann die 28-Jährige nur Radfahren und Joggen. Spezifisches Torwart-Training ist noch nicht möglich.