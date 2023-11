Stroot: "Ich weiß, dass unsere Truppe brennt"

Vor dem Topspiel beim FC Bayern München ist beim VfL Wolfsburg noch so manche Personalfrage offen. Doch egal, wer gegen den amtierenden Meister im Tor steht, verteidigt oder stürmt - Trainer Tommy Stroot ist von den Qualitäten seiner Spielerinnen überzeugt.

Die Personalsituation beim VfL Wolfsburg ist angespannt vor dem Spitzenspiel am Sonntag. Mit Marina Hegering und Alexandra Popp, die beide vorzeitig von der Nationalmannschaft zurückgekehrt sind, drohen zwei wichtige Spielerinnen für die Spitzenpartie am Sonntag (15 Uhr) bei Meister Bayern München auszufallen. Hegering plagt die Achillessehne und Popp hat Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur.

Hinzu kommt, dass auch der Einsatz von Abwehrchefin Dominique Janssen, die sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am 22. Oktober eine muskuläre Verletzung im Beckenbereich zugezogen hat, auf der Kippe steht. "Alle drei haben Teile des Trainings absolviert und sind morgen in der Gesamtbelastung, um zu schauen, ob es reicht", berichtet VfL-Trainer Tommy Stroot.

Auch Frohms ist fraglich

Auch der Einsatz von Torhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung) ist noch nicht sicher. "Sie muss bei einhundert Prozent sein. Bei Torhüterinnen und Kopfverletzungen gilt es vorsichtig zu sein. Wenn wir das Gefühl haben, dass sie nicht zu einhundert Prozent durchzieht, ist es das nicht wert", betont Stroot. Möglicherweise wird also weiterhin Ersatz-Keeperin Lisa Schmitz im Wolfsburger Tor stehen. Stroot: "Wir haben mit Lisa eine gute Alternative." Der Neuzugang aus Montpellier hat Nationaltorhüterin Frohms bislang fehlerfrei vertreten.

Tabellenführer Wolfsburg geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den amtierenden Meister ins Top-Duell, das am Sonntag auf dem ausverkauften Bayern-Campus ausgetragen wird. Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

"Unser Fokus ist komplett auf die nationalen Wettbewerbe gerichtet. Wir haben noch zwei tolle Wettbewerbe vor uns, die noch genug Herausforderungen mit sich bringen", erklärte Stroot, dessen Mannschaft in der Qualifikation zur Champions League überraschend am Paris FC gescheitert ist. "Wir sind nicht so zufrieden, wie wir uns das vorstellen und wollen uns steigern" kündigte der Coach an. "Ich weiß, dass unsere Truppe brennt und freue mich auf ein Spiel, das viel mit sich bringt. Ein Spiel auf Top-Niveau. Wir wollen als Gewinner vom Platz gehen."

Auftritt gegen Hoffenheim macht Mut

Hoffnung macht den Wolfsburgerinnen auch das Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten TSG Hoffenheim vor der Länderspiel-Pause, als der VfL zur Halbzeit schon mit 0:2 zurücklag und am Ende noch einen Zähler rettete. Stroot erklärt: "Wir hatten diese Wucht, haben uns viele Chancen erzwungen und uns vom Ergebnis freigemacht. Das waren wichtige Faktoren in so einem Topspiel."