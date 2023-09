Stroot: "Ich probiere, mich nicht zu ärgern"

In der vergangenen Saison verspielte der VfL Wolfsburg seinen Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Bayern und musste sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. In der neuen Saison will der Vizemeister und Dauer-Pokalsieger (neun Titel in Serie) wieder angreifen.

Hat den Titel mit den Wölfinnen fest im Blick: Tommy Stroot. IMAGO/Beautiful Sports