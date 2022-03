Stroot hat überraschende Planspiele mit Ewa Pajor

Fast 10.000 Tickets hat der VfL Wolfsburg schon im Vorverkauf abgesetzt. Trainer Tommy Stroot hat gegen Arsenal fast freie Auswahl - und eine überraschende Option.

Das Interesse ist erfreulich groß am Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal, das der deutsche Vizemeister des Vorjahres am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Volkswagen-Arena austrägt. "Es ist sehr wichtig, in den großen Arenen zu spielen", sagt Torhüterin Almuth Schult, "die Zuschauer lechzen danach, dass die Champions League jetzt größer aufgezogen wird."

Und auch die sportliche die Ausgangslage stimmt: Im Hinspiel in London hatte der VfL dem englischen Vizemeister in der Vorwoche ein 1:1 abgetrotzt und lag bis kurz vor Schluss sogar in Führung. Am Donnerstag will Champions-League-Sieger der Jahre 2013 und 2014 wieder mal ins Halbfinale einziehen kann. Im Vorjahr scheiterten die Wolfsburgerinnen im Viertelfinale am FC Chelsea. "Wir freuen uns extrem, in der Arena zu spielen und wollen dafür sorgen, dass das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis wird", erzählt Tommy Stroot.

Stroot hat fast freie Auswahl

Dem VfL-Coach stehen bis auf die gesperrte Joelle Wedemeyer und die langzeitverletzte Pia-Sophie Wolter (Kreuzbandriss) alle Spielerinnen seines Kaders zur Verfügung. "Das ist ein großes Plus", erzählt der Trainer. Überraschend wird auch Ewa Pajor am Donnerstag auf der Bank sitzen. Die polnische Nationalspielerin hatte wegen einer Knie-OP seit Oktober nicht mehr spielen können. Stroot: "Sie ist eine Zusatzmöglichkeit, die wir haben. Ewa brennt, wir wollen sie nicht bremsen, sind aber trotzdem noch vorsichtig."

Nach dem Highlight folgt das Topspiel gegen Bayern

Die Generalprobe vor dem Rückspiel gegen Arsenal hatte der VfL am vergangenen Samstag beim 4:1-Erfolg in Frankfurt erfolgreich absolviert. Am Sonntag folgt bereits das nächste Topspiel, wenn Meister Bayern München zur vermutlich vorentscheidenden Begegnung um die Meisterschaft in Wolfsburg zu Gast ist. Die Partie wird dann aber wieder im kleinen AOK Stadion ausgetragen.