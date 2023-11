Stroot fordert gegen Werder Aggressivität - Folgt Sieg Nummer 47?

Ohne zwei Nationalspielerinnen, aber mit einer fast schon unheimlichen Siegesserie im Rücken will der VfL Wolfsburg die Pflichtaufgabe Werder Bremen im Pokal-Achtelfinale lösen. Tommy Stroot lobt seinen Trainerkollegen.

46 Siege in Serie, neun Titel hintereinander: Der VfL Wolfsburg bringt im DFB-Pokal eine unglaubliche Bilanz mit. Am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot den 47. Erfolg in Serie einfahren und ins Viertelfinale einziehen. Werder Bremen ist im Wolfsburger AOK-Stadion zu Gast: ein unangenehmer Gegner, der auch mal rustikal zu Werke gehen kann.

Dessen ist sich auch der VfL-Coach bewusst: "Für uns ist wichtig, uns durchzusetzen, mit der nötigen Aggressivität in die Duelle zu gehen und als Gewinner da rauszugehen. Das wird ein wichtiger Faktor sein."

Die Bremer unterlagen am Sonntagabend im Heimspiel gegen Tabellenführer Bayern München mit 0:2. "Werder ist keine Mannschaft, gegen die man mal eben so gewinnt. Wir müssen den Fight schon komplett annehmen. Die kommen hier nach Wolfsburg, um für eine Sensation zu sorgen", weiß Stroot und lobt seinen Bremer Kollegen Thomas Horsch: "Er macht eine tolle Arbeit, bringt eine extreme Ruhe rein und Werder damit auch nach vorne." Allerdings sprechen die letzten vier Wölfinnen-Heimspielergebnisse gegen Werder eine klare Sprache: 6:0, 8:0, 3:1, 8:0.

Stroot erklärt, woran es bei Rauch hakt

Die Hanseatinnen belegen in der Bundesliga aktuell Tabellenplatz 7, haben aus acht Spielen zehn Zähler geholt und in der 2. Pokalrunde (in der ersten Runde haben alle Bundesligisten spielfrei) mit 3:0 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Wolfsburg setzte sich mit 2:0 bei Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam durch.

Klar ist: Der VfL Wolfsburg geht als haushoher Favorit in die Pokalpartie. "Wir haben schon den Anspruch zu gewinnen", sagt Stroot, der auf Linksverteidigerin Felicitas Rauch verzichten muss. Die Nationalspielerin plagt eine Verletzung am kleinen Zeh, die sie sich im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München am 5. November zugezogen hat. Rauch wurde zuletzt auf der defensiven Außenbahn von der Spanierin Nuria Rabano vertreten.

Stroot erklärt: "Das Problem liegt an den knöchernen Strukturen, die nicht gut durchblutet sind. Das drückt auf den Schuh drauf. Wir haben verschiedene Konstellationen ausprobiert. Felicitas kann durch den Druck aber nicht richtig auftreten."

Weiterhin ausfallen wird auch Lena Oberdorf. Die Mittelfeldakteurin leidet an Rückenproblemen, kann deshalb auch in der nächsten Woche nicht zur Nationalmannschaft reisen. Der VfL will die Zeit nutzen, um Oberdorf wieder aufzubauen. Am Donnerstag drehte die 21-Jährige immerhin schon wieder einige Runden um den Trainingsplatz.