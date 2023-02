Stroot: "Diese Serie gibt uns Vertrauen"

Die Vorzeichen sind klar: Alles andere als ein souveräner Sieg des VfL Wolfsburg am Dienstagabend (18 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Köln wäre eine dicke Überraschung.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot tritt mit seinem Team in Köln an. IMAGO/Nico Herbertz

Der VfL führt die Bundesliga-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Bayern München an und hat seit mehr als einem Jahr kein Spiel auf nationaler Ebene mehr verloren. Und die Wolfsburger Serie im Pokal ist ohnehin unglaublich: Die letzten acht Titel seit 2015 gingen allesamt an den VfL. "Diese Serie gibt uns Vertrauen. Die Spielerinnen wissen, wie man solche Pokalspiele angeht", sagt Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot, der aber auch warnt: "Wir müssen in Köln wachsam sein."

Nicht nur wegen der "hitzigen Atmosphäre", die der 34-Jährige am Dienstag im Sportpark Höhenberg (Kapazität: 8317 Zuschauer) erwartet. Die Kölnerinnen sind in das Stadion des Nachbarn Viktoria Köln umgezogen, da das eigene Franz-Kremer-Stadion nicht die Anforderungen für eine TV-Übertragung erfüllt. Alle Viertelfinal-Spiele werden am Dienstag vom TV-Sender Sky in einer Konferenz übertragen.

"Köln hat individuelle Qualität"

Sportlich sieht es für die Gastgeberinnen in dieser Saison sehr durchwachsen aus. Vor der Länderspielpause unterlag die Mannschaft von Trainer Sascha Glass auswärts in Essen und Hoffenheim - jeweils mit 0:4. Mit nur zehn Punkten aus zwölf Partien beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nur noch drei Zähler. "Köln hat individuelle Qualität und in Ansätzen gute Ideen. Sie werden in diesem Spiel eine Chance sehen, sich vom Liga-Alltag zu lösen", weiß Stroot, der bei seinen eigenen Spielerinnen eine "wahnsinnige Vorfreude auf die tollen Herausforderungen" ausgemacht hat. Dazu zählt nicht nur die Partie in Köln, sondern auch die Bundesliga-Spiele gegen Hoffenheim am kommenden Samstag und in München (25. März) sowie das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (22. Und 30. März).