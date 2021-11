Stroot: "Das ist wirklich überragend"

Das Champions-League-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Juventus Turin steigt im Allianz Stadium. Das freut nicht nur Trainer Tommy Stroot.

Tommy Stroot ist begeistert. "Das ist wirklich überragend", schwärmte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Champions League-Spiel am Dienstagabend (21 Uhr) bei Juventus Turin. Die Partie beim italienischen Meister wird im Allianz Stadium der norditalienischen Metropole ausgetragen. Dort, wo sonst nur die Männer des Rekordmeister spielen. Zum Abschluss-Training wurden die Wolfsburgerinnen von der Polizei sogar eskortiert. Rund 11000 Fans erwartet Juventus am Dienstag zum Spiel gegen den deutschen Vizemeister. "Es ist wunderschön, dass wir vor so vielen Zuschauern spielen dürfen", freut sich VfL-Nationalspielerin Felicitas Rauch, "von solchen Zahlen können wir in Deutschland nur träumen."

Zum Bundesligaspiel des VfL am vergangenen Freitag fanden sich nur gut 900 Zuschauer im AOK Stadion ein. Die bekamen allerdings eine tolle Partie und einen 3:2-Last-Minute-Sieg der Gastgeberinnen geboten. Aber: "Dieses Spiel war schnell raus aus den Köpfen", betont Stroot. Die volle Konzentration gilt jetzt der Königsklasse, bevor der VfL am Samstag zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München antreten muss.

In den ersten beiden Partien der Champions League-Gruppephase erreichte Wolfsburg ein 3:3 beim FC Chelsea und siegte daheim mit 3:0 gegen Servette Genf. "Juventus hat im Offensivbereich eine enorme Qualität und große internationale Erfahrung", warnt Stroot vor den Italienerinnen, die zuvor in Genf 3:0 gewannen und daheim gegen Chelsea nur knapp mit 1:2 unterlagen. "Wir wollen die drei Punkte mitnehmen", kündigte Felicitas Rauch an. "Ich kann es kaum erwarten, das es endlich losgeht."