Stroot bereitet Team "auf einen ekligen Gegner" vor

Der VfL Wolfsburg bestreitet das erste Montagsspiel des neuen Jahres. Gegen die SGS Essen soll im letzten Hinrundenspiel der Saison der Grundstein für die erneute Champions-League-Teilnahme gelegt werden. Keine leichte Aufgabe, wie Trainer Tommy Stroot weiß.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot blickt zuversichtlich in Richtung Jahresauftakt. IMAGO/regios24

Die Winterpause hat vor allem den großen Klubs der Liga gutgetan, da ist sich Tommy Stroot sicher. Die Gründe dafür sind einfach: Nach der Weltmeisterschaft im Sommer konnten die Topteams nur eine kurze Vorbereitung mit ihrem kompletten Kader inklusive aller Nationalspielerinnen absolvieren. Das merkte man auch dem VfL Wolfsburg in der Frühphase der Saison an. Die Mannschaft ließ Automatismen vermissen, wirkte nicht eingespielt, alles ging etwas schwerer von der Hand. "Jetzt konnten wir eine komplette Vorbereitung absolvieren und haben eine ganz andere Frische, die wir an den Tag legen können. Ich gehe davon aus, dass da noch ein Schub kommt und dass die vier Vereine vorne noch einen Schritt gemacht haben."

Die Saisonziele setzt Stroot auf den ersten Blick zwar defensiv an („Wir wollen zügig dafür sorgen, dass Platz drei gesichert ist“), im Nebensatz wird der Wolfsburger Coach aber doch noch deutlicher: "Wir wollen uns möglichst direkt für die Champions League qualifizieren, und das geht nur mit Platz 1."

Altes Jahr endet perfekt

Für die perfekte Ausgangslage hatte der VfL im Dezember selbst gesorgt, als man dem FC Bayern am letzten Spieltag des Jahres durch einen 1:0-Sieg gegen Werder Bremen noch die Tabellenführung entriss - ebenfalls in einem Montagsspiel, mit dem die Wolfsburgerinnen nun auch ins neue Jahr starten.

Mit der SGS Essen erwartet den VfL am Montag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber keineswegs ein leichter Gegner, spielt der letzte verbliebene reine Frauenfußballklub der Liga doch eine unerwartet starke Saison. Als Tabellenfünfter hat die SGS fünf ihrer zehn Spiele gewonnen und liegt mit 17 Punkten aktuell sogar auf Kurs der internationalen Plätze.

Essen beweist sich "trotz aller Widerstände"

So ist Essen auch für Stroot "das Überraschungsteam der Saison", zumal es die Mannschaft von Trainer Markus Högner deutlich schwerer hat als die Konkurrenz. "Trotz all der Widerstände beweisen sie sich Jahr für Jahr wieder, bringen gute Spielerinnen hervor. Markus gibt den jungen Spielerinnen sehr viel an die Hand und sorgt zugleich dafür, dass man als SGS die Punkte einfährt. Er ist für diesen Job gemacht. Davor habe ich großen Respekt", erklärt Stroot.

Entsprechend erwartet der Trainer auch "kein leichtes Spiel", gegen einen Gegner, der mit viel Tempo nach vorne und gutem Umschaltspiel zu überzeugen weiß. "Wir wissen um ihre Qualitäten und sind vorbereitet auf einen ekligen Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt", kündigt Stroot an.

Abwehr-Neuzugang Diana Nemeth (19, von Ferencvaros Budapest) ist wie Torhüterin Anneke Borbe aktuell noch erkrankt, ihr Einsatz am Montag noch nicht sicher. Ebenso wie bei Verteidigerin Joelle Wedemeyer, die Probleme mit der Hüfte hat. Definitiv nicht zur Verfügung stehen Innenverteidigerin Kathrin Hendrich, Außenverteidigerin Camilla Küver (beide muskuläre Probleme) und Mittelfeldakteurin Kristin Demann (Knieprobleme).