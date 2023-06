Stroot befürchtet nach vierter Finalpleite: "Das wird in Zukunft nicht leichter"

Tommy Stroot wirkte gefasst, aber auch etwas mitgenommen. Mehr als eine Stunde nach dem mit 2:3 verlorenen Champions-League-Finale musste sich der Trainer des VfL Wolfsburg den Fragen der anwesenden Journalisten stellen.

Aus Eindhoven berichtet Susanne Müller

Die Glückwünsche an den FC Barcelona standen dabei recht weit oben auf Stroots Liste, noch wichtiger aber war dem 34-Jährigen, die Leistung seiner eigenen Mannschaft hervorzuheben. "Wenn man zur Halbzeit 2:0 führt, muss man sagen, wir hatten Barça da, wo wir sie haben wollten. Wir haben ein wahnsinnig tolles Spiel gesehen und daran waren wir in vielen Momenten beteiligt. Das war Werbung für den Frauenfußball in allen Bereichen, ein tolles Niveau."

Entsprechend geknickt seien alle Beteiligten nach dem Schlusspfiff gewesen. "Ich musste mich kurz sammeln und auch den Spielerinnen einen kurzen Moment geben. Das tut schon extrem weh, wenn man sehr viel richtig gemacht hat und nah dran war, für die große Sensation zu sorgen. In dem Moment, in dem ich die Spielerinnen niedergeschlagen sehe, macht das auch was mit mir. Wir müssen jetzt kurz schlucken und dann wieder neue Energie daraus ziehen, dass wir ein tolles Spiel gesehen haben."

Zwei Nationalstürmerinnen schmoren auf der Bank

Und selbiges hätte noch besser sein können, wenn da nicht diese fünf Minuten nach der Pause gewesen wären. "Die erste Viertelstunde kommt bei Barça die volle Wucht. Nach der Halbzeit kam diese Wucht dann nochmal. Das war bitter, das 1:2 so schnell zu kriegen. Das 2:2 hatte damit auch zu tun, weil Barça diese Wucht aufrechterhalten hat. Gut war, dass wir uns danach gefangen haben", erklärte Stroot weiter.

Einige Fragen zu seinen Wechseln musste sich der Trainer allerdings auch gefallen lassen. Nach dem 1:2 brachte er Lena Lattwein, die nach einem Schlüsselbeinbruch seit Anfang April kein Spiel mehr absolviert hatte. Im weiteren Verlauf folgte mit Marina Hegering eine Verteidigerin, obwohl der VfL offensiv extrem harmlos agierte, und mit Pauline Bremer eine Stürmerin, die den VfL nach der Saison verlassen wird.

Es geht nie um individuelle Spielerinnen, es geht immer darum, wonach das Spiel gerade fragt. Tommy Stroot

Stattdessen schmorten die offensiven Nationalspielerinnen Jule Brand und Tabea Waßmuth ebenso 90 Minuten auf der Bank wie auch Rebecka Blomqvist, die im DFB-Pokalfinale noch in der Startelf gestanden hatte. "Man schränkt sich ein, wenn alle Wechsel schon gemacht sind", begründete Stroot seine personellen Veränderungen, immerhin hätte es ja mit einem weiteren Wolfsburger Tor zum 3:3 in die Verlängerung gehen können. "Es geht nie um individuelle Spielerinnen, es geht immer darum, wonach das Spiel gerade fragt", philosophierte der Trainer weiter. Eine richtige Antwort auf die Frage, warum der VfL personell nichts mehr für seine Offensive tat, blieb jedoch aus.

So bleibt Stroot und seinem VfL am Ende nur die Hoffnung, Europas höchsten Titel vielleicht im nächsten Jahr gewinnen zu können. Nach 2016, 2018 und 2020 war die Niederlage gegen Barcelona bereits die vierte Endspielpleite in Folge. "Grundsätzlich ist das Erreichen des Finales schon ein Riesending. Das wird in Zukunft nicht leichter, wenn man weiß, was international passiert. Wir wissen das einzuschätzen. Aber wir sind nah dran an diesen Mannschaften", ist sich Stroot weiterhin sicher.

"Wir wissen genau, was unsere Qualitäten sind, und haben eine Art und Weise gefunden, uns auf diesem Niveau stabil zu halten. Dieses Finale war eine Bestätigung dafür. Mit Jonsdottir und Oberdorf haben wir Beispiele, die hier zur Weltspitze gereift sind, und bei Barça spielen drei ehemalige Spielerinnen von uns - das ist ein klares Signal. Finanzielle Mittel spielen da natürlich auch eine klare Rolle, aber wir kennen unseren Weg. Wir wissen, dass wir es auf unsere Weise schaffen, immer wieder gefährlich zu sein."

Am Ende aber hatte konnte auch der Trainer nicht alles erklären. Zum Beispiel, was bei den Wolfsburger Gegentoren so alles falsch gelaufen war bei seinem Team: "Diese Szenen muss ich mir in einem ruhigen Moment noch mal anschauen."