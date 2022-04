Stroot bangt um Schult und warnt vor "mehr Breite" bei den Bayern

Das Halbfinale zwischen Bayern und Wolfsburg fühlt sich an wie ein vorweggenommenes Endspiel. Die Münchnerinnen haben nach dem 0:6 in der Liga viel gutzumachen.

Tommy Stroot und Jens Scheuer treffen am Sonntag in München aufeinander. picture alliance/dpa

Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen im Pokal ist beim VfL Wolfsburg noch nicht klar, wer im Tor stehen wird. Nationaltorhüterin Almuth Schult (31) hatte unter der Woche wegen einer Schulterzerrung schon ihr Comeback in der DFB-Auswahl verpasst und ist weiter fraglich. "Almuth befindet sich momentan in Behandlung. Es wird eine Last-Minute-Entscheidung sein, ob das funktioniert oder nicht", sagte Trainer Tommy Stroot vor dem Duell zwischen dem deutschen Meister von 2021 und dem Pokalsieger von 2021 am Sonntag (LIVE! ab 12.30 Uhr bei kicker; TV: ARD) in München.

Das ist ganz hinten nicht das einzige Problem bei den Wölfinnen: Schults Kollegin Lisa Weiß fehlt wegen einer Fingeroperation, zudem kam Katarzyna Kiedrzynek mit Schulterproblemen von der polnischen Nationalmannschaft zurück. So muss womöglich die erst 19 Jahre alte Julia Kassen zwischen die Pfosten. Er habe deshalb jedoch "keine Bauchschmerzen", sagte Stroot.

Insgesamt gehen die Wolfsburgerinnen selbstbewusst in das Topspiel. Schließlich geht es um "ihren" Wettbewerb. Zuletzt siebenmal in Serie hat der VfL den DFB-Pokal gewonnen und könnte sogar noch das Triple möglich machen: Im Halbfinalhinspiel der Champions League tritt Wolfsburg am kommenden Freitag beim FC Barcelona an, das Rückspiel findet am 30. April womöglich vor Rekordkulisse statt. In der Bundesliga liegt der VfL seit dem 6:0 gegen die seinerzeit stark ersatzgeschwächten Bayern-Frauen vier Punkte vor dem Dauerrivalen.

Stroot erwartet diesmal "ein ganz anderes Spiel" als bei jenem Kantersieg am 3. April. "Es wird wieder mehr Breite da sein bei den Münchnerinnen", sagte der 33-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Zudem rechne er mit Bayern-Frauen, "die alles daransetzen werden, die letzte Titelchance zu ergreifen".

Müssen die Bayern auf Damnjanovic verzichten?

Auch die Münchnerinnen gehen nicht sorgenfrei in dieses Duell. Zwar sind die coronabedingten Personalsorgen zu einem Gutteil abgeklungen, doch die serbische Stürmerin Jovana Damnjanovic erlitt beim überraschenden Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland (3:2) eine Sprunggelenksverletzung und droht auszufallen. Torhüterin Cecilia Runarsdottir wird wegen eines Handbruchs auf jeden Fall fehlen.

"Wir wollen auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen", betonte Nationalspielerin Sydney Lohmann dennoch, die wie viele ihrer Kolleginnen beim 0:6 wegen Corona fehlte. Am Sonntag auf dem Campus des FC Bayern soll auch sie nun trotz Trainingsrückstand wieder mitwirken. "Wir wollen alles auf dem Platz lassen", kündigte sie an. Es geht schließlich um ein Endspiel-Ticket.

Das Pokal-Finale steht am 28. Mai in Köln an. Der zweite Endspielteilnehmer wird am Montag zwischen Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam ermittelt.