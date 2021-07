Strohdiek verpasst Ausgleich: "Ein bisschen peinlich"

Am Ende fehlte den Würzburger Kickers nicht viel zum Ausgleich. Kapitän Christian Strohdiek erklärte sich nach seinem Fehlschuss und dem 0:1 bei den Münchner Löwen.

In der 72. Minute hatte Strohdiek die dicke Chance zum 1:1 auf dem Fuß. Marvin Pourié legte bei einem indirekten Freistoß im Strafraum, statt es mit Gewalt zu versuchen, auf den Verteidiger quer, der verfehlte aus kurzer Distanz. Strohdiek: "Wenn man sieht, dass die Ecke auf ist, muss man den Ball reinschießen. Ich habe ihn nicht richtig getroffen. Das muss man technisch einfach besser machen. Das ist bitter und ein bisschen peinlich."

"Die Kaltschnäuzigkeit" sah auch Trainer Torsten Ziegner als entscheidenden Unterschied zwischen beiden Teams. Doch den Kickers fehlten zu Beginn auch der Mut und die Galligkeit in den Zweikämpfen, die eigentlich ein Markenzeichen sein sollte. Die Gegner sollten Respekt vor "den ekligen Würzburgern" haben, hatte Ziegner gefordert. Wirklich unangenehm war das Spiel für die Münchner speziell in der ersten Halbzeit aber nicht. "Das Vertrauen ins eigene Spiel" habe da noch gefehlt, stellte Ziegner fest, der weiter auf einen Entwicklungsprozess setzt. Die positive Erkenntnis: "Wir haben gezeigt, dass wir nach einem Rückstand nicht auseinanderbrechen."

Das sah auch Strohdiek so. Es sei das "erwartet schwere Auftaktspiel" gewesen, auf dem man aber aufbauen könne. "Es war wichtig, als Mannschaft kompakt zu funktionieren - und das hat geklappt", meinte der Innenverteidiger und ergänzte: "Deshalb nehmen wir mehr positives als negatives mit. Und gegen Verl werden wir von der Grundeinstellung her besser auftreten." Galliger also. Am nächsten Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) am Dallenberg.

Würzburg verleiht Lotric

Nicht dabei sein wird Mitja Lotric, der in München schon nicht mehr zum Aufgebot gehörte. Der slowenische Mittelfeldspieler, vorige Zweitliga- Saison noch mit großen Hoffnungen verpflichtet, wechselt für eine Saison auf Leihbasis in die Heimat zum slowenischen Meister NS Mura. "Mitja möchte unbedingt Spielzeit sammeln. Bei uns können wir ihm diese aktuell nicht garantieren", erklärte Vorstand Sport Sebastian Schuppan die Lösung.