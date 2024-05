Stroh-Engel beendet Karriere

Der FC Memmingen muss in der Bayernliga künftig auf Dominik Stroh-Engel verzichten. Der Ex-Profi beendet seine Karriere. Der 38-Jährige absolvierte in seiner Laufbahn 22 Bundesliga-, 49 Zweitliga- und 242 Drittliga-Spiele. Zudem stand er über 60-mal in der Regionalliga auf dem Platz. Stationen des Angreifers waren unter anderem Eintracht Frankfurt, Wehen Wiesbaden, der Karlsruher SC und der SV Darmstadt. Seit 2022 trug Stroh-Engel das Trikot der Allgäuer,