Strittiger Lindberg-Siebenmeter im September: Hannovers Einspruch abgelehnt

Knapp viereinhalb Monate nach dem Vergleich zwischen den Füchsen Berlin und der TSV Hannover-Burgdorf ist eine endgültige Entscheidung gefallen: Der knappe 34:33-Erfolg des Hauptstadtklubs vom fünften Spieltag hat Bestand.

Rückblende zum 17. September 2023: Die Füchse Berlin und die TSV Hannover-Burgdorf hatten sich vor rund viereinhalb Monaten ein packendes Spitzenspiel geliefert. Den Drei-Tore-Rückstand zur Pause (18:21) holte der Hauptstadtklub bis zum Ende auf - und entschied das Spiel mit der Schlusssirene durch einen von Hans Lindberg verwandelten Siebenmeter.

Die vorangegangene Szene erhitzte allerdings die Gemüter: Nach einem Fehlpass von Berlins Fabian Wiede, der dabei gefoult wurde, stürmte Branko Vujovic aufs Füchse-Tor zu. Dieser überhörte aber offenbar den Pfiff und ließ den Ball erst mit Verspätung in Richtung der Berliner Bank fallen. Mithilfe des Videobeweises entschieden die Unparteiischen Darnel Jansen und Lucas Hellbusch auf einen "groben Regelverstoß", der in einer Roten Karte für Vujovic und eben jenem umstrittenen Siebenmeter mündete.

"Da werde ich wütend", polterte Hannovers Nationalspieler Marian Michalczik hinterher bei "Dyn": "Es wäre für alle am besten gewesen, wenn wir das Ding bis zum Ende sportlich entschieden hätten." Wenig überraschend legten die Recken anschließend Protest gegen die Spielwertung ein.

"Gestaltete sich allein schon aus operativer Machbarkeit schwierig"

Am 2. Februar 2024 ist eine Entscheidung in diesem Verfahren gefallen: Die zweite Kammer des DHB-Bundessportgerichts "hat sich für eine Wertung des Spiels und damit gegen den Einspruch der TSV Hannover-Burgdorf entschieden", schreiben die Niedersachen in einer Pressemitteilung.

"Es ist das erwartete Ergebnis", wird Geschäftsführer Eike Korsen zitiert: "Die Wiederholung eines Spiels gestaltete sich allein schon aus operativer Machbarkeit schwierig." Als Niederlage sehen Korsen und die Recken das Urteil nicht. Es steckte schließlich etwas "Größeres" hinter dem Einspruch.

"Uns war von Beginn an bewusst, dass die inhaltliche Diskussion hierbei nicht im Vordergrund steht. Mit Blick auf unsere Beweggründe konnten wir nach den Einführungsschwierigkeiten der neuen Videobeweis-Technologie eine unmittelbare Deeskalation feststellen", so Korsen: "So haben wir im Sinne des Handballs Klarheit durch eine erste belastbare Rechtsgrundlage erhalten, die insbesondere den Schiedsrichtern selbst sowie allen anderen Beteiligten helfen wird."