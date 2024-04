Stripfing landet Auswärtssieg in St. Pölten

Der selbst ernannte Titelkandidat SKN St. Pölten hat sich einmal mehr blamiert.

Die Negativserie des SKN St. Pölten in der 2. Liga ist auch am Sonntag weitergegangen. Die Niederösterreicher kassierten zum Abschluss der 25. Runde eine 1:2-Heimniederlage gegen Stripfing. Schmelzer (36.) und Saljic (49.) hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Gschweidl gelang in Überzahl nur mehr der Anschluss für den SKN (54.), unmittelbar zuvor hatte Rakowitz Gelb-Rot gesehen (53.).

Das Team von Semlic bleibt damit tief in der Krise, es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Ligaspielen. St. Pölten liegt mit 35 Zählern nur auf Rang neun. Die Stripfinger (30) sammelten hingegen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein und haben als Zwölfte nun ein Polster von vier Zählern auf den 14. Dornbirn.

Der Club muss allerdings weiter um die Lizenz bangen, am Montag gibt das Protestkomitee der Bundesliga dazu seine Entscheidung bekannt. Neben Stripfing (strukturelle Gründe) stehen derzeit auch der FC Dornbirn (finanziell) und der DSV Leoben (finanziell) vorerst ohne Zulassung für die nächste Saison da.