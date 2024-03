Stress im Titelrennen durch Europa League? Rolfes: "Das passt uns in den Kram"

Mit dem Achtelfinale in der Europa League beginnen für Bayer 04 nun die englischen Wochen. Wird der internationale Wettbewerb im Titelrennen gerade mit der stressigen Reise nach Baku zur Last? Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes möchte davon nichts wissen.

Zehn Punkte Vorsprung in der Liga. Die Suche nach möglichen Stolpersteinen für Bayer 04 wird immer schwieriger. Und so ist es naheliegend, die Dreifachbelastung mit dem am Donnerstag startenden Achtelfinale in der Europa League als potenzielles Problem zu identifizieren. Zumal allein schon die rund fünfstündige Flugreise nach Baku im fernen Aserbaidschan eine außergewöhnliche Belastung darstellt.

"Die Reise wird auf jeden Fall anstrengend. Die haben wir ja schon einmal gemacht. Deswegen wissen wir, dass es nicht einfach wird, dort zu spielen", erklärt Abwehrchef Jonathan Tah. Bereits in der Gruppenphase der Europa League trat der Werksklub gegen Qarabag Agdam in Baku an. Und der Trip an die Grenze zu Asien hat es durchaus in sich.

Nach der Rückkehr am Freitag geht es Sonntag gegen Wolfsburg

Rund um den 1:0-Sieg Anfang November 2023 behielt die Bayer-Delegation in Aserbaidschan trotz drei Stunden Zeitverschiebung den deutschen Tagesrhythmus bei, nahm beispielsweise die Mahlzeiten zu den üblichen mitteleuropäischen Zeiten ein, um bei der Rückkehr nach Leverkusen keine Anpassungsprobleme zu haben.

Muss Leverkusen doch nach der geplanten Rückkehr am Freitag um 16.10 Uhr am Sonntag um 19.30 Uhr gegen Wolfsburg antreten. In der Hinrunde war die Partie nach der in Baku für Bayer kein Problem. Gegen allerdings desolate Eiserne von Union Berlin, die eher wie Rostige agierten, gab es einen lockeren 4:0-Erfolg.

Die Aufgabe gegen Wolfsburg dürfte anspruchsvoller werden. Kommt die Partie in Baku und der damit verbundene Reisestress Bayer 04 also völlig ungelegen? "Nein, nein, nein. Das passt uns in den Kram", entgegnet Simon Rolfes. Der Geschäftsführer will möglichen Alibis erst gar keinen Vorschub leisten.

Das ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Abwehrchef Jonathan Tah über Qarabag Agdam

Folglich betont der Ex-Profi die guten Erfahrungen aus dem Herbst. "Wir haben das schon beim letzten Mal, als wir in Baku waren, gut gemacht mit der Zeitverschiebung, dass wir einen guten Ablauf hatten. So dass es da überhaupt gar keine Probleme gab", erklärt er und betont viel lieber die zusätzliche Aussicht auf einen Titel. Denn nur das steckt hinter den Worten des 42-Jährigen, wenn dieser sagt: "Europa immer gerne und möglichst viel!"

Dafür muss aber erst die Hürde Qarabag Agdam genommen werden. "Das ist ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Er ist vielleicht nicht der Namenhafteste. Es ist gut, dass wir schon die Erfahrung mit ihnen gemacht haben", sagt Tah zurecht, auch wenn Bayer in der Gruppe H auch das Heimspiel gegen Qarabag gewann - und zwar eindrucksvoll mit 5:1.

Schließlich setzten sich die Aserbaidschaner in den K.-o.-Runde-Play-Offs gegen Sporting Braga durch. Und erzielten gegen den portugiesischen Topklub in zwei Partien (4:2; 2:3 n.V.) insgesamt sechs (!) Treffer.