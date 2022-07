Strengere Sicherheitsvorkehrungen beim EM-Finale

Rund um das Londoner Wembley-Stadion werden am Sonntag die Maßnahmen verschärft: Die Veranstalter wollen beim EM-Finale zwischen Gastgeber England und Deutschland chaotische Szenen wie vor einem Jahr beim Endspiel der Männer vermeiden.

Kein Bier am Wembley-Stadion: Der "Olympic Way" wird zur Alkoholverbotszone. IMAGO/Shutterstock

Die englischen und deutschen Fans beim Endspiel der Frauen Europameisterschaft am Sonntag (Anpfiff 18 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen sich auf strengere Sicherheitsvorkehrungen einstellen. Polizei und Ordnungskräfte sollen Personen ohne gültige Tickets bereits auf Distanz halten, bevor diese in die Nähe der Zugangspunkte am Wembley-Stadion in London gelangen können. Außerdem gibt es eine Alkoholverbotszone vor der Arena.

"Die Sicherheit der Fans im Wembley-Stadion ist von größter Bedeutung, und wir haben vor, während und nach allen Veranstaltungen im Stadion robuste Sicherheitsmaßnahmen getroffen", sagte der Sprecher des Stadionbetreibers. Vor einem Jahr hatte es beim Endspiel der Männer zwischen England und Italien teilweise chaotische Szenen gegeben. Hunderte Personen stürmten den Spielort und gelangten ins Stadion, obwohl sie keine Eintrittskarte hatten.

Das Frauen-Endspiel zwischen England und Deutschland wird wie die Begegnung der Männer mit 87.000 Zuschauern ausverkauft sein.