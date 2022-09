Strenge Polizei-Vorgaben für Eintracht-Fans in Marseille

Fans, die Eintracht Frankfurt zum Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille begleiten, müssen sich an strenge Aufenthaltsregeln halten.

Am Sonntag informierte die Eintracht über die Verfügungen der zuständigen Präfektur in Marseille für das Duell am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Demnach dürfen sich Personen, "die sich als Anhänger von Eintracht Frankfurt zu erkennen zu geben beziehungsweise klar zu erkennen sind", von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 2 Uhr morgens, in vier Distrikten der Stadt nicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen aufhalten.

Das "Tragen von Fanutensilien wie Schals etc., das Singen von Fanliedern und weitere fanspezifische Verhaltensweisen" seien dort untersagt. Die Eintracht rät sogar dazu, in Marseille außerhalb des Stadions generell keine Fanutensilien zu tragen.

Zu Fuß zum Stadion? "Strikt untersagt"

Außerdem gibt es bei der Anreise zum Orange Velodrome einiges zu beachten. Zutritt zur Arena erhalten nur Fans mit einem Ticket für den Gästebereich, die mit organisierten und von der Polizei begleiteten Bussen vom Meeting Point am Place de la Joliette zum Stadion fahren.

Fanmärsche, aber auch "jegliche andere Art der individuellen Anreise, insbesondere zu Fuß", seien "strikt untersagt und werden polizeilich unterbunden".