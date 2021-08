Streitpunkt Elfmeter: Narey bewertet den "50:50"-Ball

Nach der Liga ist vor dem Pokal. Khaled Narey und Fortuna Düsseldorf müssen daher zeitig mit der verrückten Nachspielzeit gegen Bremen abschließen.

Die Gemüter waren erhitzt. Weil es ja auch "ein rasantes Spiel" war, wie Edgar Prib den F95-Vereinsmedien hinterher sagte, und weil "die Fans ordentlich Alarm gemacht haben", wie Khaled Narey anfügte.

Narey, der Bundesliga-Absteiger Bremen mit den Düsseldorfern "kaum Luft zum Atmen" ließ, stand in einer verrückten Nachspielzeit gleich zweimal im Mittelpunkt. Technisch sehr anspruchsvoll hatte der Neuzugang aus Hamburg "eine Minute vorher noch das Tor gemacht" - den späten 2:2-Ausgleich. Nach dem 2:0 in Sandhausen rechnete die Fortuna wohl schon mit einem mehr als ordentlichen Saisonstart.

"Er ist ein bisschen vor mir am Ball"

Dann aber, in der 95. Spielminute, "die letzte Aktion: Ein 50:50-Ding, er (Felix Agu, d. Red.) ist ein bisschen vor mir am Ball, das ist einfach ärgerlich", haderte Narey mit etwas mehr Abstand zur Szene - im Moment des Geschehens hatte der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager auf dem Feld und auf den Rängen noch für große Empörung gesorgt.

"Ganz bitter, aber so ist Fußball", resümierte der 27-Jährige einsichtig, der von der dramatischen Niederlage dennoch etwas mitnimmt - "dass wir gegen einen Bundesliga-Absteiger die bessere Mannschaft waren". Am Sonntag (15.30 Uhr) muss sich Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokals allerdings erst mal bei einem Gegner einer anderen Spielklasse beweisen: bei Oberligist VfL Oldenburg.