Streit zwischen DFL und DAZN: FC Bayern fordert Antworten - DFL äußert sich

Zwischen der DFL und Streaming-Anbieter DAZN herrscht wegen der Rechtevergabe dicke Luft. Nun schaltet sich der FC Bayern ein und fordert Aufklärung - ein pikantes Unterfangen.

Wie die Bild berichtet, hat der FC Bayern München der Deutschen Fußball Liga ein dreiseitiges Schreiben an die DFL-Geschäftsführung mit detaillierten Fragen zu den Hintergründen der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung mit DAZN zukommen lassen.

"Beruhend auf der Mitgliedschaft in der DFL und der Stellung der Vereine als Inhaber der Übertragungsrechte machen wir in diesem Zusammenhang ein Auskunfts- und Informationsrecht geltend, das allen Vereinen zusteht", zitiert die Bild aus dem Schreiben.

Der Rekordmeister habe demnach "annähernd 20 Fragen" zu den Themen Ausschreibung, Auktion und Zuschlag sowie Rechtsstreit eingereicht. Hintergrund ist ein Streit zwischen DAZN und DFL im Hinblick auf Medienrechtevergabe im deutschsprachigen Raum für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29. Konkret geht es um das Rechtepaket B, das die Samstagsspiele der Bundesliga um 15.30 Uhr sowie die Einzelspiele am Freitagabend und die Relegation enthält. Dieses umfasst 196 Live-Spiele und gilt als teuerstes Paket - aktuell hält Sky diese Rechte.

DAZN sieht sich diskriminiert, weil das eigene Angebot für besagtes Paket abgelehnt wurde, obwohl dieses "das finanziell attraktivste und überzeugendste" gewesen sei. Das Problem war, dass DAZN eine von der DFL geforderte Bankgarantie nicht beibringen konnte und stattdessen zunächst nur eine Patronatserklärung eingereicht hatte, ehe man später eine Garantiezusage der US-Beteiligungsgesellschaft Access Industries, die DAZN-Haupteigner Leonard Blavatnik gehört, nachlegte. Das aber reichte der DFL nicht. Aus diesem Grund soll Sky abermals den Zuschlag für das Paket erhalten, DAZN zog vors Schiedsgericht und klagt den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung der DFL an.

FC Bayern fordert Klarheit

Der FC Bayern fordert die DFL-Geschäftsführung um Steffen Merkel und Marc Lenz auf, zu erklären, warum man das deutliche bessere Angebot von DAZN abgelehnt habe. In diesem Kontext fordert der Rekordmeister auch die Offenlegung der einzelnen Angebote. im Speziellen will man wohl erfahren, ob das Angebot von DAZN 20 Prozent über dem von Sky gelegen hat. Wäre das der Fall, dann hätte der Streamingdienst-Anbieter laut Statut den den Zuschlag sofort bekommen sollen.

Ebenfalls hinterfragen die Münchner das Handeln der DFL im Bezug auf Sky, das offenbar keine Bankbürgschaft hinterlegen musste. Dies leiten sie aus einer DFL-Mail ab und zitieren: "Angesichts der bislang makellosen Zahlungshistorie von Sky und der Tatsache, dass Sky auf Anfordern der DFL bislang stets auch tatsächlich eine Bankgarantie gestellt hat, gibt es keinen Anlass für Zweifel daran, dass die von Sky abgegebenen Angebote vertragsgemäß besichert sind." Ferner fordert der FCB auch Details zum den finanziellen Sicherheiten, die DAZN hinterlegt hat.

Abschließend wollen die Bayern wissen, ob eine Möglichkeit bestehe, dass man sich im Schiedsgerichtsverfahren einvernehmlich einigen könnte. Pikant in dieser ganzen Sache ist jedoch, dass Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen im DFL-Präsidium sitzt und daher auch mit allen Aspekten der Rechte-Auktion vertraut sein müsste. Auch deshalb weisen die Unterzeichner des Schreibens, Finanzvorstand Michael Diederich und Veronica Saß (Direktorin Recht), darauf hin, dass man diese Informationen "ausdrücklich von der DFL-Geschäftsführung" haben möchte, um Dreesen "nicht in einen Konflikt hinsichtlich der von ihm zugesagten Vertraulichkeit gegenüber dem Präsidium der DFL zu setzen."

Die DFL erklärte, dass sie das Schreiben erst am Abend erreicht habe. Auch erklärte ein DFL-Sprecher auf kicker-Anfrage: "Die DFL-Geschäftsführung hat bereits im April mehrfach allen Clubs - über die intensive Abstimmung mit den Liga-Gremien hinaus - für Fragen zum Thema DAZN einen persönlichen Austausch angeboten. Dies gilt selbstverständlich weiter." Zudem wurde betont, dass man "nichts zu verbergen habe. Es gibt keine Fragen, die die DFL nicht beantworten könnte."