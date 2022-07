Streit um Super League: Anhörung vor Europäischem Gerichtshof steht an

Der Streit um die Gründung einer europäischen Super League im Fußball beschäftigt ab diesem Montag den Europäischen Gerichtshof.

Für Montag und Dienstag sind mündliche Verhandlungen in Luxemburg angesetzt. Die European Super League Company hatte Klage gegen die UEFA und die FIFA bei einem Gericht in Madrid eingereicht, das wiederum den EuGH anrief. Die Anhörung ist der erste Schritt, nach einem Gutachten eines EuGH-Generalanwalts wird ein Urteil in einigen Monaten erwartet.

Die Super League will mit der Klage feststellen lassen, dass die UEFA und die FIFA sich der Gründung einer Super League widersetzten, indem sie "als ein Kartell handeln und ihre beherrschende Stellung auf dem Markt der Veranstaltung internationaler Wettbewerbe für Fußballvereine in Europa und auf dem Markt der Kommerzialisierung der mit diesen Wettbewerben verbundenen Rechte missbrauchen".

Zwölf Top-Klubs hatten im April 2021 die Gründung einer Superliga verkündet, den Plan nach massiven Protesten von Ligen, Verbänden und Fans jedoch schnell wieder verworfen. Die drei Spitzenvereine Real Madrid, Juventus Turin und FC Barcelona wollen aber weiterhin eine Super League als Konkurrenz zur Champions League der UEFA gründen.

DFB steht auf der Seite der UEFA

Beim kürzlichen Redaktionsbesuch der kicker-Zentrale in Nürnberg äußerte sich der im März gewählte DFB-Präsident Bernd Neuendorf auch über UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, für dessen geplante Wiederwahl im April 2023 bereits das volle Vertrauen seitens des deutschen Verbands ausgesprochen wurde, und die Super League: "Man kann sagen, dass wir innerhalb kürzester Zeit ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben. Wir haben lange persönlich gesprochen und stimmen inhaltlich in vielem überein, etwa bei der kritischen Haltung zu einer europäischen Super League."