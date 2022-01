Streit um Sitzordnung: Julian Metzger wirft beim TSV Ilshofen hin

Der TSV Ilshofen überwintert als Tabellenvorletzter in der Oberliga Baden-Württemberg. Doch nicht deswegen verlässt Trainer Julian Metzger den Verein, vielmehr hat der Streit um eine neue Sitzordnung in der Kabine das Fass zum Überlaufen gebracht.

Nochmal richtig durchstarten, das wollte Julian Metzger mit dem TSV Ilshofen. Doch da hatte er offenbar die Rechnung ohne seine Mannschaft gemacht, die die geplante neue Sitzordnung in der Kabine ablehnte, was schlussendlich zum Rücktritt des 28-Jährigen führte. Auch Co-Trainer Silas Probst packt seine Sachen. Der zweite bisherige Metzger-Assistent Maximilian Egner bleibt in Ilshofen als Spieler.

Dem "Haller Tagblatt" sagte Kapitän Lukas Lienert: "Die neue Sitzordnung war für uns wie ein Schlag ins Gesicht. Viele haben eine emotionale Bindung zu ihrem Platz. Hier gibt es keine Profis, die Jungs wollen nach der Arbeit neben ihrem Kumpel sitzen." Metzger konnte das so nicht auf sich beruhen lassen und warf die Brocken hin. "Es geht um den maximal konsequenten Weg. Ich muss mir morgen in den Spiegel schauen können. Der Auslöser des Rücktritts, also die neue Sitzordnung, ist lächerlich, aber eben die Spitze des Eisbergs", lässt der scheidende Coach tiefergehende Probleme durchblicken.

Nun bekommt das TSV-Team einen neuen Impuls in Form eines neuen Trainers. Und der heißt Ramazan Kandazoglu, bisher Coach der zweiten Mannschaft, der seinen Bruder Hüseyin als Co-Trainer mitnimmt. Das Ziel: "Wir möchten in der Rückrunde etwas reißen", so Ramazan Kandazoglu zum "Haller Tagblatt".