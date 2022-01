Streit um Samassekou: Es geht um 250.000 Euro

Streit um Diadie Samassekou: Die früheren Berater des Mittelfeldmannes verlangen 250.000 Euro nebst Zinsen von der TSG Hoffenheim für dessen Transfer aus Salzburg. In der ersten Instanz hatte das Landgericht (LG) Heidelberg dem Bundesligisten recht gegeben. Nun treffen sich die Parteien vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe.

Schon Monate bevor die TSG Samassekou am 15. August 2019 präsentierte, stand dessen ehemalige Agentur Classico Sports Management aus Frankreich mit den Kraichgauern in Kontakt. Im Januar hatte, so steht es im erstinstanzlichen Urteil, Alexander Rosen die französische Firma kontaktiert, die daraufhin den Mittelfeldmann aus Mali, damals in Diensten von RB Salzburg, als potenziellen Neuzugang ins Spiel brachte. "Zwischen April und Juni 2019 gab es keine Kommunikation der Parteien über den Spieler", heißt es in der Tatbestandsbeschreibung des LG. Samassekou hatte sich 2018/19 in Salzburg zu einem der stärksten Sechser der österreichischen Bundesliga entwickelt und schielte damals auf den nächsten Schritt.

"Agency Fee: Each season: € 250,000,00, payable in September"

Offenbar wechselte der Profi dann im Juli 2019 den Berater. Nun geht es um die Frage: Steht Classico, die auch den Ex-Dortmunder und -Mainzer Abdou Diallo, heute bei Paris St. Germain, vertritt, für den Transfer in Höhe von mindestens zwölf Millionen Euro eine Provision zu? Zwischen dem 7. Juli und dem 14. Juli tat sich laut LG-Urteil einiges: Am Ende "übersandte der Zeuge xxxx (Name geschwärzt, mutmaßlich ein TSG-Vertreter, Anm. d. Red.) eine E-Mail, in der zeitliche und finanzielle Eckdaten für einen Arbeitsvertrag mit dem Spieler xxxx (Samassekou, Anm. d. Red.) enthalten waren. Zur Tätigkeit der Klägerin enthält die E-Mail folgenden Passus: 'Agency Fee: Each season: € 250,000,00, payable in September'". Für den Fünfjahresvertrag, den der 26-Jährige später beim Bundesliga-Siebten unterzeichnete, wären also insgesamt 1,25 Millionen Euro für die Agentur fällig gewesen, wäre es mit Classico zum Abschluss gekommen.

Aber: Classico erklärte den Hoffenheimern am 17. Juli, dass Samassekou nun einen anderen Berater habe. Allerdings bestreiten die Franzosen, dass der Profi den Vertrag mit ihnen bereits am 6. Juli gekündigt habe. Laut deren Darstellung habe Samassekous Bruder Classico nämlich am 7. Juli aufgefordert, binnen zehn Tagen ein Angebot zu bringen - also rund eine Woche, ehe die Hoffenheimer Offerte dann tatsächlich per E-Mail aufschlug.

Die erste Instanz hatte die Ansprüche der Berateragentur abgeschmettert

Nun argumentieren die Franzosen, dass zwischen ihnen und der TSG ein sogenannter Nachweismaklervertrag existiert habe, weil sich die Kraichgauer im Januar wegen Verstärkungen für das Mittelfeld an sie gewandt hatten und es ja später per Mail ein konkretes Angebot gegeben habe. Classico fordert 250.000 Euro an Provision. Das läge auf Basis der 2,7 Millionen Euro an Jahresgehalt für Samassekou innerhalb des Rahmens.

Die erste Instanz aber sah das offenbar gänzlich anders und schmetterte die Ansprüche ab: Es sei kein Nachweismaklervertrag entstanden und für einen Provisionsanspruch von Classico aus einem eventuellen Vermittlungsvertrag fehle die Vermittlungsleistung. Denn den Deal selbst wickelte dann im August Mino Raiola ab, Samassekou lässt sich mittlerweile von der deutschen Agentur Roof vertreten, die aus der Fusion von Arena11 und Spielerrat hervorgegangen ist.

Sowohl die TSG als auch die Dortmunder Kanzlei Reiter & Kemmeries, die Classico vertritt, wollten sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht zum Sachverhalt äußern. Und Samassekou selbst könnte am nächsten Mittwoch, wenn vor dem OLG Karlsruhe verhandelt wird, noch beim Afrika-Cup weilen, wo er an diesem Mittwoch um 20 Uhr in Limbe im Achtelfinale mit Mali auf Äquatorialguinea trifft.