Streit um Aufstiegsregelung: NOFV kündigt Gespräche an

Die von vielen Ostklubs angestoßene Diskussion über eine neue Aufstiegsregelung in der Regionalliga hat nun auch den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) veranlasst, konkret an einem neuen Lösungsvorschlag zu arbeiten, an dem auch Drittligisten sowie Vereine aus Bayern und dem Norden beteiligt werden sollen.

Geht auf die Vereine zu: Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) IMAGO/Beautiful Sports