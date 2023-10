Streit beim KSC: Baldiges Gespräch zwischen Vizepräsident und "Supporters"

Der Streit der Vereinsgremien beim Karlsruher SC läuft seit Langem. Nun soll es einen Austausch zwischen den "Supporters" und Vizepräsident Martin Müller geben.

Vizepräsident Martin Müller und Fanvertreter wollen sich an einen Tisch setzen. IMAGO/Carmele/tmc-fotografie.de

Im Streit der Vereinsgremien beim Karlsruher SC hat der Fan-Dachverband "Supporters" ein baldiges Gespräch mit Vizepräsident Martin Müller angekündigt. Müllers Aufforderung zum Austausch solle "zeitnah" umgesetzt werden, teilte der Fan-Dachverband des badischen Zweitligisten am Dienstag mit. Müller selbst bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Vereinbarung.

Die "Supporters" hatten dem Unternehmer vergangene Woche in einem öffentlichen Schreiben mit einer Abwahl gedroht. Der Fan-Dachverband wirft dem Vizepräsidenten aufgrund von "unabhängigen und sehr glaubwürdigen" Informationen vor, er habe Medien mit Vereinsinterna versorgt. Mit seinem Verhalten habe er "eine massive Diskreditierung der Vereinsgremien und den Versuch einer unlauteren Einflussnahme in Kauf genommen". Die Quellen allerdings benannte der Verband nicht.

Müller hatte dies zurückgewiesen und sich verwundert gezeigt, dass die Fanvereinigung anstelle eines persönlichen Gespräches ein öffentliches Schreiben und somit genau den Weg gewählt habe, den man ihm selbst zu Unrecht vorwerfe.

Direkter Austausch geplant

Müllers Aufforderung an die "Supporters", zu den erhobenen Vorwürfen Stellung zu beziehen und die erforderlichen Nachweise und Beweise vorzulegen, will die Fanvereinigung nun nachkommen: "In dieser Aufforderung hat Martin Müller zum Wohle des KSC angeboten, dies im direkten Austausch stattfinden zu lassen. Dieses Angebot möchten und werden wir, der Vorstand der Supporters Karlsruhe 1986 e.V., zeitnah umsetzen."

Beim Karlsruher SC rumort es bereits seit Monaten hinter den Kulissen. Der Streit im Vereinsbeirat hatte bereits am 1. April mit der Trennung von Sportdirektor Oliver Kreuzer begonnen.