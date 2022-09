Streik an der Schiene: Brighton gegen Crystal Palace wird verlegt

Das für den 17. September geplante Premier-League-Spiel zwischen Brighton und Crystal Palace kann nicht wie geplant stattfinden. Der Grund ist durchaus kurios.

Wird wegen eines Streiks am 17. September nicht wie geplant mit Brighton & Hove Albion antreten können: Pascal Gross. IMAGO/Pro Sports Images

Ursprünglich waren für den 17. September zum achten Premier-League-Spieltag fünf Partien angesetzt worden. Doch seit Dienstagnachmittag ist bekannt, dass an diesem Samstag nur vier Partien stattfinden werden: Brighton & Hove Albion wird Crystal Palace nämlich nicht wie geplant empfangen.

Obwohl laut Brightons Vorstandsvorsitzenden Paul Barber "beide Vereine wollten, dass das Spiel am ursprünglichen Datum stattfindet, und es einen kontinuierlichen Dialog gab, um dies mit allen relevanten Behörden zu erreichen", steht diese Tatsache nach Angaben der Seagulls fest. Und der Grund ist durchaus kurios: Am Schienennetz in Brighton wird gestreikt.

"Volle Unterstützung der Premier League"

"Nach Diskussionen und sorgfältiger Bewertung aller Faktoren lautete die einstimmige Empfehlung der Safety Advisory Group, das Spiel mit der vollen Unterstützung der Premier League zu verschieben", so Barber weiter. Er verstehe zwar die Enttäuschung der Fangruppen, meinte aber auch: "Die Sicherheit der Fans beider Vereine, unserer Spieltagsmitarbeiter, Spieler und Offiziellen haben Priorität."

Am Ende sei es für viele Zuschauer schlicht nicht möglich, die Partie ohne Anreise via Schienenverkehr zu verfolgen, daher stehe der Entschluss fest. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt - sobald dieser aber bestätigt ist, haben Fans, die Tickets für das Spiel gekauft haben und nicht am Spiel teilnehmen können, sieben Tage Zeit, um eine Rückerstattung zu beantragen.