Streichs wichtigste Forderung vor dem Umzug

Mit einem 3:0 beendete der SC Freiburg seine Ära im Dreisamstadion. Trainer Christian Streich freute sich über die sportliche Leistung und sagt, was nach dem Umzug an die neue Spielstätte gefordert ist.

Dann stand Christian Streich ja doch da, wo er eigentlich gar nicht hinwollte. Auf dem kleinen Podest der Nordtribüne, wo sonst die Vorsänger und Einpeitscher thronen. Mit Maske, einem Megaphon und Tränen in den Augen. "Zu viele Leute wären enttäuscht gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre. Dann mache ich es halt", erklärte Streich nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg. An diesem besonderen Sonntagabend, dem letzten regulären Spiel des SC Freiburg in seinem Dreisamstadion. Dass die Profis den 1954 eingeweihten Bau noch als Ausweichspielstätte nutzen können und mit den Frauen und der U 23 weiterhin Freiburger Teams dort spielen werden, geriet ein wenig in Vergessenheit. "Ich gehöre nicht in die Kurve, die Spieler gehören in die Kurve", meinte Streich, der zu dieser Zeit und an diesem Ort dann aber doch genau dorthin gehörte: in die Kurve.

Einen besseren Abschied von der jahrzehntelangen Heimspielstätte hätte sich kein Dramaturg ausdenken können. Die "emotionale Balance" wahrte Streichs Team mit einem frühen Führungstreffer und zwei schnell nachgelegten Treffern, den Toren Nummer 997, 998 und 999 im Dreisamstadion. Mit dem 1000. Bundesligator bei einem SC-Heimspiel können die Breisgauer am 16. Oktober gegen RB Leipzig dann das neue Europapark-Stadion im Norden der Stadt einweihen.

Einen "gebührenden Abschluss" der Zeit im alten Stadion erlebte auch Kapitän Christian Günter. Das Freiburger Urgestein absolvierte sein 300. Pflichtspiel für die Südbadener, wollte "Spaß haben" und den Abend "genießen". Was gelang, weil die Zusammenführung der linken Seite gleich voll einschlug. Günter (kicker-Note 2,5) und der in die Startelf zurückgekehrte Vincenzo Grifo (kicker-Note 2) wirbelten die hilflosen Augsburger Partygäste ordentlich durcheinander. Der Linksverteidiger legte den Führungstreffer auf und schoss Augsburgs Raphael Framberger an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte dann Grifo.

"Kontrolliert, durchdacht und schlau gespielt", fand Streich die Leistung. Vor allem das Verhalten beim Umschalten imponierte dem 56-Jährigen: "Es gab drei, drei Szenen, in denen sieben, acht Spieler im Vollsprint hinterhergelaufen sind, um den Konter zu unterbinden." Er freue sich, dass sein Team im letzten Spiel im Dreisamstadion "so ein gutes Spiel" gemacht habe und die Fans "glücklich nach Hause gehen konnten".

Zukünftig werden die das aus dem Norden der Stadt tun, wo das 130 Millionen Euro teure Neubauprojekt auf seinen ersten Einsatz wartet. "Jetzt geht etwas Neues los", sagt Streich und bekennt: "Wenn du 25 Jahre dabei bist, nimmt dich so etwas natürlich mit." Entscheidend werde sein, den "Spirit" und die "Demut" weiterhin zu transportieren. "Es gibt gute Phasen und es werden die anderen Phasen kommen. Entscheidend wird sein, ob dann alle Fans und Mitarbeiter zusammenstehen. Das beschäftigt mich und wird entscheidend sein. Einige Vereine haben das nicht geschafft und kicken nicht mehr in der 1. Liga oder haben es jahrelang nicht getan. Das", glaubt Streich, "wird unsere große Aufgabe sein."