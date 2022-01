Streichs Vorfreude auf Bayern und Bielefeld - trotz drei Corona-Ausfällen

Auch den SC Freiburg hat es erwischt. Drei namentlich nicht genannte Spieler fallen wegen positiver Coronabefunde für das Spiel gegen Bielefeld am Samstag aus. Trotzdem freut sich Christian Streich auf die Rückrunde, das Spiel Bayern gegen Gladbach und gibt einen kleinen Hinweis in Sachen Aufstellung.

"Man akzeptiert es einfach, dass es so ist", sagte Streich am Freitag über die drei unter der Woche positiv getesteten SC-Profis, die ihm für das Spiel am Samstagnachmittag gegen Bielefeld nicht zur Verfügung stehen. Er nannte weder die Namen noch verriet der 56-Jährige, ob es sich um Stammkräfte handele, um keinen Hinweis auf eine mögliche Aufstellungsbeeinflussung zu geben. Mit Blick auf seine geboosterten Profis habe er zumindest keine Angst wegen eines heftigeren Krankheitsverlaufs, wie ihn etwa Jonathan Schmid in der Hinrunde erlebte.

Erfreulich an dieser Stelle: Der Franzose, der sich Ende August 2021 mit COVID-19 infizierte, lange ausfiel und erst kurz vor Weihnachten ein 65-minütiges Comeback beim 0:2 der U 23 in der 3. Liga in Wiesbaden gab, ist laut Streich nun erstmals wieder eine Option für den Bundesligakader. Ob Schmid im Aufgebot gegen die Arminia steht, dürfte auch davon abhängen, ob sein bisheriger Vertreter rechts hinten, Lukas Kübler, sowie Winterzugang Hugo Siquet einsatzbereit sind. Siquet habe sich in den ersten Trainingstagen gut eingefügt, "sofort mitgekickt, weil er kicken kann", so Streich. Nur die beim SC sonst so schnell gelingende Integration von Neuankömmlingen abseits des Platzes sei durch die pandemiebedingten Einschränkungen etwas erschwert.

So gab es seit dem Wiederauftakt nach elf freien Tagen am Sonntag beispielsweise keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr, die Spieler haben zu Hause geduscht, getrennte Kabinen benutzt, auf Mobilisationsübungen in der Halle wurde verzichtet und wieder verstärkt auf Abstandhalten, Masketragen und Lüften geachtet, erläuterte Streich mit Blick auf die Maßnahmen: "Wir haben alles, so weit wie möglich, nochmal verschärft." Nicht nur, um der gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen, Infektionen zu vermeiden, sondern auch aus sportlichen Gründen.

Streich erklärt, worauf es ankommt - und freut sich auf die Bayern

"Diejenigen, die am wenigsten Fälle haben, werden vermutlich in der nahen Zukunft die erfolgreichsten sein", glaubt Streich und betont: "Das Entscheidende ist, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben und einen leichten Verlauf haben, damit es das Gesundheitssystem, also Menschen, die Tag und Nacht dafür kämpfen, bewältigen kann." Weniger wichtig sei es in diesem Zusammenhang, ob eine Bundesliga-Mannschaft mit einem Spieler mehr oder weniger antreten könne. Dennoch: "Natürlich muss man versuchen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, weil so viel dranhängt. Wir alle müssen mit dieser Pandemie leben. Das ist unangenehm und nicht immer gerecht", sagte Streich.

Trotz der dominierenden Corona-Thematik verspürt Streich eine große Vorfreude auf das Bundesliga-Wochenende: "So komisch es klingt, ich freue mich jetzt total - ich weiß zwar nicht warum, weil es mein 30.000. Spiel ist, das ich anschaue -, dass es Freitag ist und ich um 20.30 Uhr Bayern gegen Gladbach anschaue. Ich freue mich auch zu sehen, wie Bayern mit den Schwierigkeiten umgeht, weil ich schon eine Vermutung habe, wie sie es angehen."

Und auch die eigene Partie könne man mit "einer gewissen Ruhe und einem guten Gefühl angehen", weil man sich zuvor unter seiner Leitung in einer Halbserie noch nie erreichte 29 Punkte erarbeitet habe und gut dastehe, so Streich: "Es waren schöne Weihnachten, weil ich keine fußballerischen und tabellarischen Sorgen hatte."

Nichtsdestotrotz wies der SC-Coach erneut auf die "enorm enge" Tabellenkonstellation hin: Im Falle einer Niederlage gegen Leverkusen am 17. Spieltag wäre Freiburg nur Siebter statt Dritter gewesen. An die gegen Bayer ausgeprägt gezeigten Attribute wie Präsenz, Hunger, Lauf- und Sprintbereitschaft gelte es gegen die Arminia anzuknüpfen, die Streich durch die 2:0-Siege gegen Bochum und in Leipzig vor der Winterpause beeindruckt habe: "Mit 16 Punkten ist Bielefeld wieder mittendrin. Das gibt enorme Energie."

Nebenbei verriet der in diesem Punkt sonst so verschlossene Streich doch ein kleines Detail in Sachen Aufstellung. Obwohl Yannik Keitel nach seinem Muskelfaserriss im rechten Adduktorenbereich wieder voll trainiert, duellieren sich nach Auskunft des Trainers nur Jannik Haberer und Maximilian Eggestein um einen Platz im zentralen Mittelfeld. Ein Hinweis, dass der auf der Doppelsechs gesetzte Nicolas Höfler einsatzbereit sein dürfte.