Streichs ungewohnte Gefühlsebene - mit gutem Ausblick

Sechs Spiele ohne Niederlage, Fünfter mit zwölf Punkten und nur vier Gegentoren - diese Freiburger Zwischenbilanz lässt sogar den sonst eher pessimistischen, relativierenden und verbal bremsenden SC-Trainer eine ungewohnte Gefühlsebene erreichen - die auch noch einen guten Ausblick bietet.

Auf die Zwischenbilanz angesprochen, bedachte Christian Streich am Donnerstag zunächst die medizinische Abteilung mit einem Lob: "Unsere Ärzte und Physiotherapeuten leisten herausragende Arbeit. Wir haben wenig Verletzte und haben Glück bis jetzt in der Beziehung." Derzeit fallen nur die mit leichtem Aufbautraining belasteten Außenverteidiger Jonathan Schmid (nach COVID-19) und Kimberly Ezekwem (nach Muskelverletzung) sicher aus. Die Einsatzfähigkeit des gerade erst zurückgekehrten Mittelfeldstrategen Nicolas Höfler, bei dem im Spiel gegen Augsburg wieder Probleme am zuvor lädierten Mittelfuß auftraten, ist laut Streich für die Partie am Samstag bei Hertha BSC zudem fraglich.

Von den defensiven Außenbahnen abgesehen hat der 58-Jährige derzeit auf jeder Position mindestens zwei qualitativ ansprechende Alternativen zur Verfügung. "Wir haben günstige Spielverläufe und die Mannschaft ist intakt. Wenn du weiter Glück hast und wenig Verletzte, dann kannst du eine gute Saison spielen. Daher ist mir nicht bange."

Junge Spieler an die großen Aufgaben heranführen

Und die Perspektive? "Gut", sagte Streich auch an dieser Stelle und führte aus: "Weil einige doch schon in einem gewissen Alter sind, müssen wir schauen, dass junge Spieler nachkommen, dass wir sie ranführen an die großen Aufgaben, die sie in den nächsten Jahren haben werden. Wir sind dabei und es ist sieht nicht so schlecht aus. Es ist keine schlechte Perspektive, ich bin zufrieden."

Ungewohnte Töne von Streich, der natürlich trotzdem darauf verwies, wie schnell es in eine andere Richtung gehen könne. Sein Beispiel: Hoffenheim 2020/21. "Super Kader, dann kam Corona und Verletzungen. Da hatten sie Pech. Was die letztes Jahr für eine Saison hatten, das war brutal." Und wenigstens eine kleine Mahnung durfte nicht fehlen: "Ich hoffe, dass unsere Spieler, von denen viele schon ein paar Jahre Bundesliga spielen, es zu schätzen wissen, wie die Situation gerade ist und den Hunger behalten, sich in jedes Spiel so reinzuwerfen, als ob es ihr letztes wäre."

Ich bin guten Mutes, ich bin zufrieden. Wir dokumentieren im Moment Stabilität. Christian Streich

Der nun anstehende Umzug ins neue Europa-Park-Stadion am anderen Ende der Stadt in einem komplett anderen Umfeld sei "eine freudige, aber keine kleine Aufgabe". Man müsse schauen, wie es dort laufe. Aber, und da setzte sich wieder der positiv gestimmte Streich durch: "Ich bin guten Mutes, ich bin zufrieden. Wir dokumentieren im Moment Stabilität. Wenn wir kein Tor schießen können, kriegen wir keins in schwierigen Spielen. In Bielefeld hatten wir genug Chancen, in Mainz nicht so viele. Aber das ist schon positiv. Wir können mehrere Systeme spielen." Und da ihm solche Worte in dieser Häufigkeit selten über die Lippen kommen, sei trotz redundanten Inhalts auch Streichs abschließender Satz zu diesem Thema zitiert: "Ich bin wirklich zufrieden, perspektivisch ist es auch positiv."

Das letzte Duell gegen die Hertha war weniger erfreulich

Man darf allerdings gespannt sein, ob Streich auch am Samstagabend zufrieden sein wird. Denn selten, aber ab und an, eignet sich die überwiegend lauf- und zweikampfintensiv, also unangenehm auftretende Freiburger Mannschaft auch zum Aufbaugegner für angeschlagene Kontrahenten. So wie beim letzten Duell Anfang Mai dieses Jahres, als der SC noch Chancen auf einen Europacupplatz hatte und die kurz zuvor wegen COVID-19 zwei Wochen lang isolierten Herthaner in akuter Abstiegsgefahr schwebten. Die Berliner gewannen 3:0 gegen schwache Breisgauer, die nicht an ihre Leistungsgrenze kamen und auch Aggressivität und Präsenz vermissen ließen. "Das kann auch diesmal passieren", sagt Streich. Aber er rechnet nicht damit - weil er aktuell einfach ein gutes Gefühl hat.