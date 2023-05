Streichs Understatement? Rose: "Er hat grundsätzlich Recht" - doch es gibt ein Aber

Obwohl sich der SC Freiburg mittlerweile zu einem Anwärter auf die internationalen Plätze aufgeschwungen hat, bemüht Trainer Christian Streich gerne die "Wir-kleine-Freiburger"-Erzählung. Leipzigs Coach Marco Rose findet: "Er hat grundsätzlich Recht." Es gebe da allerdings auch ein Aber.

Natürlich, sagt Marco Rose: RB Leipzig habe "einen anderen Etat" und damit auch "andere Möglichkeiten" als der SC Freiburg. Deshalb sei es doch nur nachvollziehbar, dass Christian Streich bei Pressekonferenzen darauf bedacht sei, die Erwartungen nicht ins Unermessliche steigen zu lassen.

"Aus der Underdog-Rolle zu agieren, kann auch Kräfte freisetzen", sagt Rose und schickt noch hinterher: "Fakt ist, dass er mit dem, was er sagt, grundsätzlich Recht hat." Allerdings gibt es da noch ein Aber.

Nach 30 Bundesliga-Spieltagen steht Freiburg auf einem Tabellenplatz, der am Ende der Saison zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, im DFB-Pokal ist der Sportclub bis ins Halbfinale vorgedrungen - und in der Europa League war nach einer Gruppenphase ohne Niederlage erst im Achtelfinale gegen den ehemaligen italienischen Serienmeister Juventus Turin Endstation. Es ist also, wie Rose zu Recht sagt, "eine außergewöhnliche Saison", die Freiburg spielt. Und deshalb seien die Breisgauer auch nicht zu unterschätzen - Streichs Zurückhaltung hin, Streichs Zurückhaltung her.

"Wir wissen, was Freiburg imstande ist zu leisten", betont Rose und lobt die Badener für "eine klare Linie", für eine exzellente Nachwuchsarbeit und für den "Sinn und Verstand", mit dem sie ihren Klub voranbringen.

So ist es im Grunde nur das, was Leipzig und Freiburg in dieser Saison unterscheidet: Während RB, so Rose, "daran gemessen" wird, "ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht", ist das in Freiburg zwar nicht der Fall - das heißt allerdings nicht, dass Streichs Mannschaft nicht das Zeug hat, um das zu schaffen.