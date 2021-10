Streichs These: Erfolg kann man kaufen, wenn...

Vor dem Duell am Samstag mit Hertha BSC zeigt sich Freiburgs Trainer Christian Streich von den Mitteln des Gegners beeindruckt und glaubt, dass Geld sehr wohl eine gewichtige Rolle beim Erfolg spiele.

375 Millionen Euro investierte Finanzmogul Lars Windhorst in den vergangenen Monaten in Hertha BSC. Und trotzdem brennt es nach dem 0:6 vergangene Woche und nur zwei Siegen aus sechs Saisonspielen beim nächsten Gegner des SC Freiburg an allen Ecken und Enden. "In Berlin ist Unruhe, weil dort ein großes Investment ist und es ein großer Klub werden soll. Das ist im Moment noch nicht so auf dem Platz, weil es auch Zeit braucht", beschreibt SC-Coach Christian Streich, betont aber, er spüre deswegen "keine Schadenfreude". Vor dem Aufeinandertreffen seines Teams mit der Hertha am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wagt er sogar eine Gegenrede zur oft verbreiteten These, im Fußball könne man Erfolg eben doch nicht kaufen.

Wenn man ordentliche Arbeit abliefert und extrem viel Geld hat, dann kann man Erfolg kaufen. Christian Streich

"Erfolg kann man - wenn man einigermaßen gut arbeitet auf Strecke - kaufen", glaubt Streich und verweist beispielsweise auf die Top-Klubs der Champions League. “Wenn man schaut, welche Geldgeber dort tätig sind und welche Vereine, muss man leider sagen: Man kann Erfolg kaufen", sagt der 56-Jährige, der im Breisgau traditionell mit eher bodenständigen Mitteln auskommt. Und aktuell nach sechs Partien ohne Niederlage von Rang 5 grüßt.

So ganz ohne Arbeit gehe es aber nicht. "Das heißt nicht, dass man nicht gut arbeiten muss", betont Streich und präzisiert: "Aber wenn man ordentliche Arbeit abliefert und extrem viel Geld hat, dann kann man Erfolg kaufen." Auf die Frage, ob bei eher finanzstärkeren Vereinen wie Schalke 04 oder dem Hamburger SV, die sogar aus der Bundesliga abstiegen, schlechter gearbeitet werde als anderswo, wollte Streich erst nicht antworten. Nach einer kurzen Pause verwies er dann aber doch darauf, mittelfristig könne man mit mehr Geld eben doch erfolgreicher sein. Und schränkte ein: "Aber nur, wenn man gut arbeitet." Schlimm findet er das übrigens nicht: "Man kann ja auch andere Sachen kaufen..."