Streichs Mahnung: Richtungsweisendes Duell in Freiburg

Die Spieler des SC Freiburg gehen zuversichtlich ins nächste Bundesliga-Spiel. Am Sonntag geht es um wichtige Punkte. Dann kommt die Eintracht aus Frankfurt nach Freiburg.

Er gibt bei Freiburg den Ton an: Christian Streich. IMAGO/PanoramiC

Die beiden Vereine stehen direkt hintereinander in der Tabelle: auf den Plätzen sechs und sieben. Beide sollten gewinnen, wenn sie in der kommenden Saison in einem internationalen Wettbewerb mitmachen wollen.

Zuletzt hatte der SC Freiburg dreimal verloren. Doch am Donnerstagabend zeigten die Spieler dann in der Europa League eine starke Leistung. Beim RC Lens in Frankreich nahmen sie ein torloses Unentschieden mit.

"Wir haben mal wieder zu null gespielt", sagte Mittelfeldspieler Yannik Keitel nach dem Spiel in Lens. "Das war nach den letzten Spielen sehr wichtig". Freiburgs Trainer Christian Streich mahnt aber: "Jeder Einzelne muss schön auf dem Boden bleiben und wissen, um was es geht".